Aos 40 anos, Modric segue como a principal referência da Croácia
Esta será a quinta participação do jogador que marcou época no Real Madrid e atualmente está jogando no futebol italiano pelo Milan. Outro nome que também alcança a marca expressiva de participar de cinco Mundiais é o goleiro Dominik Livakovic.
Boston vai ser o palco do segundo confronto pela fase de classificação e acontece no dia 23 de junho, diante dos panamenhos, no Toronto Field. O duelo derradeiro desta etapa do torneio vai ser contra os ganeses, quatro dias depois, na Filadélfia.
Confira os convocados da Croácia para a Copa do Mundo
Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munique), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland) e Luka Vuskovic (Hamburger SV);
Meio-campistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter de Milão), Nikola Moro (Bologna) e Toni Fruk (HNK Rijeka);
Atacantes: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuña), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas FC) e Igor Matanovic (Freiburg).
