Rio - A seleção brasileira foi definida para a Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista com os 26 nomes que vão buscar o hexa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.
Dos sete nomes que atuam no futebol brasileiro, quatro são do Flamengo: os zagueiros Danilo e Léo Pereira, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Lucas Paquetá. Com isso, o Rubro-Negro ultrapassou o Vasco e se tornou o terceiro clube brasileiro com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo, agora com 39. O Botafogo, que teve o volante Danilo chamado, lidera com 48 nomes.
Weverton, do Grêmio, também foi chamado - o décimo na história do time gaúcho. Por fim, o último nome que atua no futebol brasileiro que foi convocado é Neymar, do Santos. A convocação do craque era a grande dúvida e foi o principal tema dos debates nos últimos meses. Desde que assumiu a seleção brasileira, Carlo Ancelotti ainda não tinha convocado o jogador, mas nunca o descartou. Agora, o Peixe soma ao todo 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo.
Clubes brasileiros com mais jogadores convocados para Copa do Mundo:
