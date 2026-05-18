Vini Jr participou da Copa de 2022 e agora será o principal nome do Brasil na edição de 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr participou da Copa de 2022 e agora será o principal nome do Brasil na edição de 2026Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/05/2026 18:25

A convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 tem 11 estreantes, mas chama a atenção a quantidade de remanescentes de 2022. A lista de Carlo Ancelotti possui 15 nomes que estiveram presentes na campanha até as quartas de final no Catar, o maior número da história.

Dos convocados por Tite há quatro anos, Alisson, Alex Sandro, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Neymar estiveram em campo na traumática derrota nos pênaltis para a Croácia. Desses nove, seis são titulares no time atual, na teoria.

Além deles, Ederson, Weverton, Bremer, Bruno Guimarães, Fabinho e Gabriel Martinelli fizeram parte daquela seleção brasileira e tentarão o hexa mais uma vez.



No geral, os setores que mais mantiveram nomes foram: o de goleiro, com três de três, e o de meio de campo, com quatro de seis. O ataque também conta com quatro jogadores que atuaram na última Copa.

Os remanescentes da seleção brasileira campeã em 1958

Essa lista com 15 jogadores que estiveram em 2022 superou a dos 14 campeões de 1958 que foram mantidos em 1962. Os bi mundiais são: Gilmar, Castilho, Djalma Santos, Mauro, Zózimo, Nilton Santos, Bellini, Zito, Didi, Pelé, Garrincha, Zagallo, Vavá e Pepe.



Como comparação, a seleção brasileira teve 10 remanescentes entre as Copas de 1990 e 1994, assim como entre as de 2002 e 2006. E em 2022, nove estiveram também em 2018.

Quem estreará em Copa do Mundo



Por outro lado, também há muitos novatos na lista de 26 nomes da seleção brasileira e que terão a primeira experiência no torneio.

- Wesley (Roma)



- Douglas Santos (Zenit)



- Gabriel Magalhães (Arsenal)



- Léo Pereira (Flamengo)



- Ibañez (Al Ahli)



- Danilo (Botafogo)



- Luiz Henrique (Zenit)



- Matheus Cunha (Manchester United)



- Endrick (Lyon)



- Igor Thiago (Brentford)



- Rayan (Bournemouth)