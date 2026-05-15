Mbappé observa Vini Jr em treino do RealDivulgação / Real Madrid
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Atacante, de 27 anos, desaprovou demissão de Xabi Alonso
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