Mbappé observa Vini Jr em treino do Real - Divulgação / Real Madrid

Mbappé observa Vini Jr em treino do RealDivulgação / Real Madrid

Publicado 15/05/2026 10:41

Espanha - O atacante Kylian Mbappé, de 27 anos, já viveu melhores momentos no Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", o francês poderá receber uma punição superior a 100 mil euros (cerca de R$ 640 mil) no seu salário, pelas declarações sobre o treinador Álvaro Arbeloa.

Depois da vitória sobre o Real Oviedo por 2 a 0, na última quinta-feira (14), Mbappé afirmou que não atuou porque Arbeloa o considerava apenas a “quarta opção” para o ataque, atrás de Franco Mastantuono, Vinícius Júnior e Gonzalo García. O francês também criticou a escolha da diretoria ao trocar Xabi Alonso por Arbeloa.

"O treinador me disse que eu era a quarta opção para o ataque. Perguntem a ele, porque eu estava apto para ser titular", afirmou Mbappé, que reforçou que a diretoria errou ao demitir Xabi Alonso.

De acordo com a publicação, o regulamento interno firmado entre a Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) e a LaLiga prevê punições para "declarações insultuosas ou maliciosas" direcionadas ao clube, dirigentes, treinadores ou companheiros. As sanções podem variar entre suspensão de dois a dez dias e multa financeira.

O valor seria calculado com base no salário do atacante francês, que recebe aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 174,72 milhões) brutos por temporada no Real. Pelas regras internas citadas pelo jornal, o clube pode aplicar descontos proporcionais sobre a remuneração mensal do jogador em casos considerados graves.

Kylian Mbappé, de 27 anos, vive uma situação desconfortável na reta final da temporada europeia. Apesar de ter anotado 41 gols em 42 jogos pelo Real Madrid na "atual era", ele vem recebendo muitas críticas dos torcedores e também da imprensa local.