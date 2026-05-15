Apaixonados pelo esporte não devem perder a oportunidade - Divulgação

Apaixonados pelo esporte não devem perder a oportunidadeDivulgação

Publicado 15/05/2026 10:00

Nos dias 15, 16 e 17 de maio o Parque Olímpico vai receber o 'Drift Rio 4' e a estreia do '1° Campeonato Carioca de Drift'. A cidade volta a receber eventos automobilísticos oficiais após 13 anos.

O evento contará com provas de drift, carona radical, exposições de carros novos e antigos, tirolesa, música na praça de alimentação, área kids, shows, visita aos boxes e muito mais.

Na sexta (15), 5 mil entradas serão feitas mediante a doação de alimentos, agasalhos e material de higiene pessoal, que vão ser destinados às vítimas das chuvas de Juiz de Fora, que aconteceu em março.

O público poderá viver a emoção do drift profissional em duelos eletrizantes com pilotos experientes, que prometem manobras radicais, controle extremo dos veículos e muita fumaça tomando conta da pista. Será uma experiência intensa para quem gosta de velocidade e técnica ao limite.

A adrenalina continua com exposições de carros de off-road e UTVs . Será uma excelente oportunidade. O espaço foi pensado para proporcionar uma experiência imersiva de velocidade, ideal tanto para iniciantes quanto para apaixonados por automobilismo.

Outro grande destaque é a carona radical, onde um espectador poderá vivenciar a sensação de estar dentro de um carro de drift. A experiência pode ser adquirida por R$ 200.00 ou conquistada gratuitamente por meio de sorteios realizados durante o evento.

Os apaixonados por duas rodas também terão seu espaço garantido no encontro de moto clubes, que contará com uma exposição especial de motos clássicas, customizadas e de alta potência. O ambiente será dedicado à cultura biker, reunindo diversos grupos convidados.

A exposição automotiva promete encantar os amantes de carros, com uma seleção de modelos esportivos, rebaixados, modificados e exclusivos. Entre os destaques, está uma Ferrari avaliada em R$ 15 milhões, que deve atrair olhares e fotos de todos os visitantes.

Já na área de tuning e som automotivo, o público poderá conferir competições de potência e design, com veículos que impressionam tanto pelo visual quanto pela capacidade sonora, fazendo o chão tremer com verdadeiras máquinas de customização.

Além das atrações automobilísticas, o evento contará com uma programação completa de lazer, incluindo shows, DJs, área gourmet com food trucks selecionados, espaço kids, tirolesa, test-drive e diversas experiências interativas para toda a família.

Para completar, a loja oficial e as ativações de marcas trarão brindes, produtos exclusivos e ações especiais, garantindo ainda mais interação e entretenimento ao longo de todo o evento.

Os pilotos

Diferente das corridas tradicionais onde o objetivo é apenas chegar em primeiro, o Drift é uma modalidade automobilística focada na técnica de pilotagem.

Os carros deslizam de lado em alta velocidade através de um traçado marcado, exigindo perícia extrema dos condutores. Os pilotos são avaliados por juízes baseados em critérios rigorosos como o ângulo, a linha e o estilo da volta.

Para o Drift Rio 4, já estão confirmados grandes nomes do drift brasileiro e internacional, reunindo pilotos renomados que prometem elevar o nível das disputas e proporcionar um verdadeiro espetáculo nas pistas.

Entre os destaques estão Felipe Medeiros, Sérgio Hanazono, Lucas Hanazono, Douglas Gatto, Vinicius Trindade, Haicamatti, Gabriel Pacheco, Guilherme Facca, Japa Drift, Bruno Landi, Gilberto Stancov, além dos representantes internacionais Romulo Mesquita (EUA) e Zaupa Drift (EUA).

Completam o time nomes como Nathan, Letícia Pagy, Dani Fontenelle e Fabinho, garantindo diversidade, talento e muita emoção ao evento.

Espaço para autistas

O Drift Rio 4 contará com um espaço inclusivo, e inédito, voltado para crianças atípicas durante a programação.

O ambiente, que funcionará nos dias 16 e 17 de maio, foi pensado para oferecer acolhimento e conforto às crianças atípicas, com abafadores de ouvido, brinquedos sensoriais, materiais de estímulo e equipe multidisciplinar preparada para atender diferentes necessidades.

A iniciativa será comandada pela neuropsicopedagoga Silvia Kelly Bosi, especialista em autismo e CEO da Potência – Desenvolvimento Infantil, reforçando o compromisso do evento com inclusão e acessibilidade.

"O objetivo é proporcionar uma experiência acolhedora para que todas as crianças e famílias possam aproveitar o evento com conforto, segurança e respeito às suas necessidades sensoriais e emocionais”, destaca a profissional.



Além de maio, haverá outras etapas no decorrer do ano

Ao todo, quatro etapas vão estar no calendário do campeonato: o Drift Rio 4, na Barra da Tijuca, entre 15 e 17 de maio, o 1° Drift Tour Cup, em Macaé, que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de junho, o Drift Tour Cup Araruama, que acontece nos dias 05 e 06 de setembro, e o Drift Rio 5, também na Barra, que acontecerá no final do ano, nos dias 13, 14 e 15 de novembro, encerrando o calendário.

O evento é uma organização da Drift Tour Cup, juntamente com a FAERJ (Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro), entidade de direito privado, funcionando como associação, que representa e organiza o automobilismo no estado, agindo em conformidade com as diretrizes da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

O Drift é mais do que uma competição de carros, é um estilo de vida que já conquistou milhões de fãs. Estima-se que o número de seguidores dos pilotos - alguns Stock Car e Copa Truck - cheguem a mais de 90 milhões nas redes sociais. Nos Estados Unidos ja é um fenômeno, com números similares aos da Nascar e da Indy Car.

Drift Rio 3

Em novembro de 2025, durante o Drift Rio 3, o público estimado era de 20 mil pessoas no Parque Olímpico da Barra, mas os números foram superiores.

Ao todo, 27 mil espectadores assistiram ao show durante os dois dias de evento, mostrando que o drift chegou com força total ao Rio de Janeiro.

Serviço

Drift Rio 4 / 1ª Etapa do Campeonato Carioca de Drift

Local: Parque Olímpico da Barra – Estacionamento Arena 1

Datas: 15, 16 e 17 de maio de 2026

Horário: Das 10h às 22h

Ingressos a partir de R$ 50

Classificação etária: Livre (menores acompanhados dos responsáveis)

Crianças até 7 anos não pagam ingresso (mediante apresentação de documento na entrada).

Estacionamento no local

Ingressos podem ser adquiridos no site: https://q2ingressos.com.br/events/drift-in-rio-4 e presencialmente no local

Instagram : @driftriodejaneiro