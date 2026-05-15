Musa do Olimpia, Milva Ortellado - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Milva OrtelladoReprodução / Instagram

Publicado 15/05/2026 09:30

Rio - Fim do mistério! A musa do Olimpia, Milva Ortellado, abriu o jogo e divulgou o nome do seu namorado, que é argentino e atua no futebol do país. Trata-se de Facundo Rivero, de 32 anos, que joga pelo Colegiales de Munro, da Segunda Divisão argentina.

Milva Ortellado ao lado de Facundo Rivero Reprodução / Instagram

"Nossa primeira foto juntos. Feliz primeiro mês, meu amor. Eu te amo e te escolho todos os dias", publicou a beldade em seu stories, junto de uma foto do casal.

Em abril, Milva fez uma viagem para Buenos Aires e depois revelou que o motivo do seu deslocamento tinha a ver com um namorado, que era jogador de futebol.

"Ele me mandou mensagem nas redes sociais. A gente se conhece desde o ano passado. Não era nada sério. Ele teve que se esforçar para me conquistar. Ele é um gato", disse em entrevista ao site paraguaio "Onda Cronica".

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Milva Ortellado é bastante conhecida no seu país pela beleza e pelo seu amor pelo Olimpia. A beldade tem tem mais de 144 mil seguidores no Instagram (@milvaortelladopy).