José Mourinho é o treinador do BenficaDivulgação / Benfica
Mourinho afirma que Benfica é maior que sua situação pessoal e despista sobre Real Madrid
Treinador, de 63 anos, está com futuro indefinido
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Por outro lado, o técnico pontuou que o Fla é favorito contra qualquer equipe e pontuou que o resultado foi inesperado
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