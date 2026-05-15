José Mourinho é o treinador do Benfica - Divulgação / Benfica

José Mourinho é o treinador do BenficaDivulgação / Benfica

Publicado 15/05/2026 08:30

Portugal - O treinador do Benfica, José Mourinho, de 63 anos, despistou sobre a possibilidade de assumir o Real Madrid. O técnico pediu respeito ao clube português, afirmou que já recebeu uma proposta de renovação, mas disse que só irá definir seu futuro depois do próximo domingo (17).

"O Benfica é muito maior do que eu, não há comparação possível. É maior do que todos, qualquer treinador, jogador, presidente, qualquer um. Portanto relativamente à minha situação pessoal, acho que não há motivo para preocupações, porque o Benfica é maior do que todos e não se deve preocupar se alguém parte", disse.

Mourinho afirmou que entregou para o seu empresário a oferta para permanecer no Benfica e disse que só irá decidir ao fim da temporada.

"Tive proposta de renovação do Benfica na quarta-feira, proposta que foi entregue ao meu empresário, proposta que eu não quis ver, saber, analisar e só vou fazê-lo a partir de domingo", afirmou.

Mourinho é o favorito do Real Madrid para assumir o comando do clube depois de uma temporada com muitos problemas no vestiário.

"Abordagem do Real Madrid? Não, o meu agente esteve reunido com o Benfica e disse-me: 'Tenho uma proposta oficial que te vou enviar'. E eu disse: 'Não quero, envia-me domingo.' Relativamente ao Real Madrid nunca me disse, eu também lhe diria exatamente o mesmo. No domingo começo a pensar nisso", concluiu.