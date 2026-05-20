Savinho beija o escudo do Manchester City - Oli Scarff / AFP

Savinho beija o escudo do Manchester CityOli Scarff / AFP

Publicado 20/05/2026 17:11

Inglaterra - O Manchester City mudou sua postura e decidiu colocar o atacante Savinho na lista de transferências para a próxima janela europeia. Segundo informações da "ESPN", a decisão da diretoria reflete a perda de prestígio do jovem brasileiro, que deixou de ser tratado como inegociável, após uma temporada marcada por oscilações no futebol inglês.



Há poucos meses, o cenário em Manchester era completamente diferente. O técnico Pep Guardiola, inclusive, chegou a barrar uma forte investida do Tottenham pelo jogador. Na ocasião, o clube londrino apresentou uma oferta de quase 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 440 milhões), prontamente recusada pelo City, que acreditava no crescimento do atacante e esperava vê-lo assumir maior protagonismo pelos lados do campo.



A temporada de Savinho, no entanto, acabou prejudicada por uma sequência de lesões musculares na coxa e atuações irregulares. O brasileiro, com isso, perdeu espaço no elenco principal e participou de 35 partidas, com quatro gols marcados e duas assistências distribuídas.



Apesar de ter integrado a pré-lista de Carlo Ancelotti, o desempenho abaixo das expectativas pesou contra o atacante. Aos 22 anos, Savinho acabou fora da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.



Diante do novo panorama, a cúpula do Manchester City está disposta a abrir negociações e aceita vender o jogador por valores entre 50 e 60 milhões de euros (cerca de R$ 292 milhões a R$ 350 milhões na cotação atual). A intenção do clube é recuperar ao menos parte do investimento feito no atleta, que possui contrato válido até meados de 2031.