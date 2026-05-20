Savinho beija o escudo do Manchester CityOli Scarff / AFP
Há poucos meses, o cenário em Manchester era completamente diferente. O técnico Pep Guardiola, inclusive, chegou a barrar uma forte investida do Tottenham pelo jogador. Na ocasião, o clube londrino apresentou uma oferta de quase 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 440 milhões), prontamente recusada pelo City, que acreditava no crescimento do atacante e esperava vê-lo assumir maior protagonismo pelos lados do campo.
Apesar de ter integrado a pré-lista de Carlo Ancelotti, o desempenho abaixo das expectativas pesou contra o atacante. Aos 22 anos, Savinho acabou fora da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
Diante do novo panorama, a cúpula do Manchester City está disposta a abrir negociações e aceita vender o jogador por valores entre 50 e 60 milhões de euros (cerca de R$ 292 milhões a R$ 350 milhões na cotação atual). A intenção do clube é recuperar ao menos parte do investimento feito no atleta, que possui contrato válido até meados de 2031.
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