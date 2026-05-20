Casemiro tem contrato com o Manchester United até o final de junho - Darren Staples / AFP

Casemiro tem contrato com o Manchester United até o final de junhoDarren Staples / AFP

Publicado 20/05/2026 16:56

Rio - Vivendo despedida do Manchester United, após quatro temporadas defendendo o time inglês, Casemiro está próximo de acertar sua ida para uma nova equipe. Trata-se do Inter Miami, dos Estados Unidos, equipe que reúne craques como Rodrigo de Paul, Luis Suárez e, claro, Lionel Messi.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as conversas entre Casemiro, de 34 anos, e a equipe norte-americana vinham acontecendo desde março e chegaram a um ponto avançado nos últimos dias. Restam pouco detalhes para que as partes cheguem a um acordo e o jogador seja anunciado.

O repórter italiano afirmou que, durante estes dois meses, o único destino considerado pelo volante brasileiro era o Inter Miami. Porém, o camisa 5 da Seleção queria encerrar a temporada pelo Manchester United antes de assinar um novo contrato.

Caso a transferência se concretize, Casemiro entrará para um seleto grupo de jogadores que já atuaram ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O brasileiro dividiu vestiário com CR7 durante anos no Real Madrid. Juntos na equipe merengue, os dois conquistaram quatro Ligas dos Campeões.

Aos 34 anos, o volante da seleção brasileira foi convocado por Carlo Ancelotti, nesta segunda-feira (18), para defender a Amarelinha na Copa do Mundo pela terceira vez na carreira. Após a disputa do torneio, é provável que Casemiro fique nos Estados Unidos, um dos países-sede, para se juntar a Messi no Inter Miami.