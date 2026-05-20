Casemiro tem contrato com o Manchester United até o final de junhoDarren Staples / AFP
Equipe de Lionel Messi encaminha a contratação de Casemiro
Volante, de 34 anos, encerrou seu ciclo no Manchester United
Pedro relembra expectativa pela Copa, mas pontua: 'Quem foi convocado também mereceu'
Atacante do Flamengo não entrou na lista de Carlo Ancelotti, anunciada na segunda-feira (18)
Auxiliar do Vasco fica na bronca com a arbitragem: 'Falta de critério'
Lazaroni também explicou a estratégia do Cruz-Maltino para o jogo e concordou com a expulsão do jovem João Vitor
Mesmo com vitória, Franclim cobra eficácia do Botafogo: 'Obrigação de fazer mais'
Treinador também falou sobre opções do elenco para jogo contra São Paulo e comentou sobre situação de Danilo
Flamengo vence o Estudiantes e confirma vaga nas oitavas da Libertadores
Rubro-Negro chegou aos dez pontos e lidera o Grupo A da competição
Medina celebra vitória, mas chama atenção para chances perdidas: 'Faltou converter mais'
Botafogo venceu Independiente Petrolero por 3 a 0, com volume alto de finalizações
Botafogo massacra e vence Independiente Petrolero no Paraguai pela Copa Sul-Americana
Glorioso depende de resultado da partida entre Caracas e Racing para confirmar classificação direto às oitavas, sem precisar jogar os playoffs
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