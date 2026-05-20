Rayan em treino pelo Bournemouth - Divulgação / Bournemouth

Rayan em treino pelo BournemouthDivulgação / Bournemouth

Publicado 20/05/2026 17:50

Rio - Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Rayan, de 19 anos, está em alta no futebol europeu. De acordo com informações da "ESPN", o Bournemouth já teria deixado claro para o staff do jogador que não tem interesse em negociar o atacante na próxima janela de transferências.

O Liverpool já demonstrou interesse no ex-jogador do Vasco e outras equipes estarão de olho em Rayan durante a Copa do Mundo. O Bournemouth fez uma grande temporada, e atualmente está em sexto lugar no Campeonato Inglês com 17 jogos de invencibilidade.

No começo do ano, o Bournemouth acertou a contratação de Rayan, junto ao Vasco. O valor envolvido na transferência foi de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 219 milhões).

Até o momento, Rayan entrou em campo em 14 jogos, anotou cinco gols e deu duas assistências. Ele recebeu sua primeira oportunidade com Carlo Ancelotti nos amistosos contra Croácia e França e agradou o treinador italiano.