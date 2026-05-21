Gianni Infantino, presidente da Fifa - AFP

Gianni Infantino, presidente da FifaAFP

Publicado 21/05/2026 12:44

Faltando poucas semanas para o início da Copa do Mundo 2026, a primeira com 48 equipes, a Fifa voltou a debater a ideia de aumentar o número de participantes do próximo Mundial, em 2030, para 64 seleções. O torneio será sediado na Espanha, Portugal e Marrocos, além de contar com jogos inaugurais na Argentina, Uruguai e Paraguai, em celebração ao centenário da competição.



As informações são do jornal espanhol 'AS'. A proposta surgiu meses atrás como ideia da Conmebol, com o objetivo de aumentar a participação de países que raramente aparecem na elite do futebol, e recentemente passou a ganhar força e apoio de outras federações.

A Fifa e seus dirigentes começaram a considerar a ideia como algo que daria sentido ao discurso de pluralidade no futebol, frequentemente dito pelo presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, em entrevistas e discursos.



A próxima edição da Copa do Mundo, que começará em 11 de junho, já vai contar com seleções estreantes, como Cabo Verde, Jordânia, Curaçao e Uzbequistão.