Em 2026, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo SantosRaul Baretta / Santos FC
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