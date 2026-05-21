Em 2026, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

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São Paulo - Técnico do Santos, Cuca comentou a situação médica de Neymar. Convocado para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, o meia-atacante tem um edema na panturrilha direita. O comandante, porém, garantiu que não é nada grave e disse que o craque deve ter chance de entrar em campo pelo Peixe antes do torneio internacional.
"É difícil falar. Tudo em torno do Neymar é complicado falar, temos que ter muito cuidado. Eu prefiro ver internamente como estão as coisas e eu acho que, clinicamente, se a gente quiser usá-lo, vai estar à disposição, porque a lesão dele é leve", contou o treinador, em entrevista coletiva após o empate com o San Lorenzo (ARG).
O camisa 10 voltará a vestir a Amarelinha depois de quase três anos. A CBF, inclusive, prevê um cronograma especial de recuperação para tê-lo totalmente apto. Em 2026, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos.
O Santos ainda fará três partidas até o Mundial - contra Grêmio e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, e Deportivo Cuenca (EQU), pela Sul-Americana.