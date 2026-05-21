Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Real Madrid dá folga e Vini Jr irá se reapresentar direto à seleção brasileira
Atacante, de 25 anos, não treino na última quinta (21)
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