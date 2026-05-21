Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um dos principais destaques da seleção brasileira, Vini Jr, de 25 anos, recebeu folga no Real Madrid. O atacante ficará de fora dos últimos treinamentos e não irá defender o clube espanhol contra o Athletic Bilbao, no Campeonato Espanhol. Ele irá se apresentar direto para fazer parte do grupo de Carlo Ancelotti.
LEIA MAIS: Thiago Silva não renova com o Porto e negocia com outro clube europeu
De acordo com informações da "ESPN", Vini Jr sequer treinou na última quinta-feira (21). O atacante anotou 22 gols e dez assistências em 53 jogos, sem contar o Mundial de Clubes, disputado em junho. Em bolas nas redes, ele igualou o desempenho das temporadas 2021/22 e 2024/25, mas ficou dois atrás do rendimento em 2023/24, até hoje o seu melhor em termos de gols no Santiago Bernabéu.
LEIA MAIS: Gabigol desabafa depois de empate do Santos: 'Joguei bem'
Pelo cronograma da CBF, a chegada dos jogadores da seleção brasileira está marcada para a próxima quarta-feira (27), quatro dias antes do amistoso contra o Panamá, no Maracanã. Será o último compromisso antes do embarque para os Estados Unidos, que acontece em 1º de junho. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
LEIA MAIS: Vídeo: Príncipe William ignora etiqueta em título do Aston Villa
Em relação ao Real Madrid, Vini Jr tem uma situação indefinida. Ele tem contrato até junho de 2027. Com isso, o brasileiro poderia assinar um pré-contrato e deixar o clube de graça no começo do ano que vem. José Mourinho será o novo treinador dos Merengues e a situação do atacante irá passar por ele.