Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 21/05/2026 13:16

Rio - Um dos principais destaques da seleção brasileira, Vini Jr, de 25 anos, recebeu folga no Real Madrid. O atacante ficará de fora dos últimos treinamentos e não irá defender o clube espanhol contra o Athletic Bilbao, no Campeonato Espanhol. Ele irá se apresentar direto para fazer parte do grupo de Carlo Ancelotti.

De acordo com informações da "ESPN", Vini Jr sequer treinou na última quinta-feira (21). O atacante anotou 22 gols e dez assistências em 53 jogos, sem contar o Mundial de Clubes, disputado em junho. Em bolas nas redes, ele igualou o desempenho das temporadas 2021/22 e 2024/25, mas ficou dois atrás do rendimento em 2023/24, até hoje o seu melhor em termos de gols no Santiago Bernabéu.

Pelo cronograma da CBF, a chegada dos jogadores da seleção brasileira está marcada para a próxima quarta-feira (27), quatro dias antes do amistoso contra o Panamá, no Maracanã. Será o último compromisso antes do embarque para os Estados Unidos, que acontece em 1º de junho. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Em relação ao Real Madrid, Vini Jr tem uma situação indefinida. Ele tem contrato até junho de 2027. Com isso, o brasileiro poderia assinar um pré-contrato e deixar o clube de graça no começo do ano que vem. José Mourinho será o novo treinador dos Merengues e a situação do atacante irá passar por ele.