Gabigol em ação contra o San Lorenzo nesta quarta-feira (20) - Raul Baretta / Santos

Gabigol em ação contra o San Lorenzo nesta quarta-feira (20)Raul Baretta / Santos

Publicado 21/05/2026 00:30





"Uma m…, uma m… [sobre o gol]. Não adiantou p… nenhuma. A gente não consegue manter a consistência, a gente acaba indo para trás, deixa de jogar, dá chance para eles. Complicado", disse, à "ESPN".



LEIA MAIS: Neymar ganha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram após convocação O atacante Gabigol fez um forte desabafo após o jogo do Santos contra o San Lorenzo, que terminou empatado em 2 a 2 nesta quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana. O jogador fez um gol e deu uma assistência, mas a equipe sofreu o empate no segundo tempo."Uma m…, uma m… [sobre o gol]. Não adiantou p… nenhuma. A gente não consegue manter a consistência, a gente acaba indo para trás, deixa de jogar, dá chance para eles. Complicado", disse, à "ESPN".

Ele continuou suas declarações disparando sobre o desempenho do time. "Posso falar milhares de motivos que fizeram a gente tomar o empate, só que também temos coisas boas. Mas não adianta nada. Como você falou, joguei bem, fiz gol, dei assistência, mas no final, não adianta m… nenhuma."



O Santos, que jogou sem Neymar, convocado à Copa do Mundo e poupado da partida, amarga a última posição do grupo D, com quatro empates e uma derrota em cinco jogos.

O time comandado por Cuca precisa vencer na última rodada, contra o Deportivo Cuenca, na próxima terça-feira (26) e torcer por uma combinação de resultados para seguir no torneio.