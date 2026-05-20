Neymar retornará à Seleção após mais de dois anosRaul Baretta / Santos
O levantamento considera o período entre 6h de segunda-feira (18), dia da convocação, e 6h de terça-feira (19). Somados, os 26 jogadores chamados para defender o Brasil no Mundial acumularam crescimento de aproximadamente 2,3 milhões de seguidores no Instagram.
Neymar liderou com folga o ranking de novos seguidores. O camisa 10 respondeu sozinho por quase metade do crescimento total registrado entre os convocados, ao adicionar cerca de 1 milhão de seguidores ao perfil.
Na sequência aparecem Endrick, com acréscimo de 461 mil seguidores, Rayan, que teve alta de 139,4 mil, e Weverton, com ganho de 126,6 mil no mesmo intervalo.
Segundo a Nexus, os 26 atletas convocados por Ancelotti reúnem atualmente uma audiência combinada de 419,6 milhões de seguidores no Instagram.
A convocação marcou o retorno de Neymar à seleção após um intervalo de dois anos. O atacante está entre os 26 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti para disputar o Mundial, cuja preparação começa no fim de maio, na Granja Comary, antes dos amistosos contra Panamá e Egito. A estreia do Brasil na Copa será diante do Marrocos, em 13 de junho, nos Estados Unidos.
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