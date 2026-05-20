Danilo Barbosa em ação pelo Al-Ula, da Arábia Saudita - Divulgação / Al-Ula

Danilo Barbosa em ação pelo Al-Ula, da Arábia SauditaDivulgação / Al-Ula

Publicado 20/05/2026 19:02 | Atualizado 20/05/2026 19:03

Rio - Danilo Barbosa foi decisivo em uma das partidas mais importantes da temporada do Al-Ula nesta útlima segunda-feira (18). Nas semifinais do playoff de acesso da Saudi 1st Division, o brasileiro marcou nos acréscimos o gol que manteve viva a esperança da equipe de chegar à Saudi Pro League.

Aos 95 minutos, com o Al-Orobah vencendo por 1 a 0 e eliminando a equipe do ex-Botafogo, Danilo apareceu na área para marcar de cabeça e levar o confronto para a prorrogação. Depois do empate heroico, o time saudita virou o jogo e venceu por 2 a 1.



Com o resultado, o Al-Ula garantiu vaga na decisão do acesso e enfrentará o Al-Diriyah neste sábado (23), às 13h10 (de Brasília), valendo presença na elite do futebol saudita. Um dos pilares da equipe na temporada, Danilo Barbosa vem se destacando atuando tanto como volante quanto como zagueiro, sendo peça fundamental no sistema defensivo e também contribuindo ofensivamente.

“Feliz demais pelo gol e principalmente pela classificação. A bola aérea sempre foi um ponto muito forte no meu jogo, treino bastante pra esses momentos e graças a Deus pude ser abençoado na cabeçada. Me deixa ainda mais contente saber que essa é a temporada mais artilheira da minha carreira, o que mostra que o trabalho vem sendo realizado da melhor forma. Estamos felizes por avançar de fase, mas o trabalho ainda não acabou. Teremos a partida decisiva no dia 23 e, se Deus quiser, vamos alcançar nossos objetivos”, comentou.



Ao alcançar a marca de cinco gols em 34 partidas disputadas, o jogador estabeleceu seu novo recorde pessoal em uma única temporada. Revelado pelo Vasco e com passagens marcantes por Palmeiras e Botafogo, Danilo também acumula experiência internacional por clubes como Valencia, Braga e Nice, além de histórico nas categorias de base da seleção brasileira.