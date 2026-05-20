Bernardo Silva conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2022/23 Franck Fife / AFP
Com 20 títulos em seu currículo, ele revelou a gratidão pelo período que passou na agremiação. "Nove anos é muito tempo. Eu diria que saio como torcedor do Manchester City. Vou torcer por esse clube pelo resto da minha vida", afirmou no depoimento ao site oficial.
Entre os troféus que ajudou a amealhar estão a Liga dos Campeões, seis títulos do Campeonato Inglês e ainda o Mundial Interclubes, que foi conquistado em cima do Fluminense com uma goleada de 4 a 0, na Arábia Saudita.
"Embora não seja um atacante nato, seus 77 gols e 76 assistências em 459 jogos pelo Manchester City demonstram o nível de jogador que tem oportunidade de assinar o último grande contrato de uma carreira que teve início no Benfica", publicou o periódico.
Outro ponto que conta a favor para que a transferência seja sacramentada é que o atleta chegaria sem custos. No entanto, o gigante espanhol não é o único clube interessado. Barcelona, Milan, Juventus e Galatasaray também manifestaram interesse no atleta português de 31 anos.
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