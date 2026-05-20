Luis Enrique comanda treinamento do PSG - Franck Fife / AFP

Luis Enrique comanda treinamento do PSGFranck Fife / AFP

Publicado 20/05/2026 19:30

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, declarou nesta quarta-feira (20) que a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, no dia 30 de maio, em Budapeste, será "muito difícil", com duas equipes que "chegam com esquemas diferentes".



"Esperamos uma grande final", reiterou o treinador espanhol em entrevista coletiva.



Luis Enrique aproveitou o encontro com jornalistas para parabenizar o clube londrino pelo título do Campeonato Inglês, conquistado na última terça-feira (19).



"O Arsenal merece essa vitória, depois de uma excelente temporada. Já os enfrentamos, conhecemos a capacidade deles com a bola para marcar gols. Sem a bola, são o melhor time do mundo, sem dúvida", analisou.



"Foi [o técnico] Mikel Arteta quem incorporou essa mentalidade vencedora. Eles estão há quatro ou cinco temporadas melhorando ano após ano", acrescentou.



A eficiência dos 'Gunners' em jogadas de bola parada não preocupa o treinador do PSG: "Vamos tentar defender como de costume. Somos uma equipe baixa [de estatura média], mas que defende bem essas jogadas de bola parada".



"É um motivo de orgulho e estamos prontos", disse o meio-campista Warren Zaïre-Emery, que também falou com a imprensa nesta quarta-feira.



"Estamos ansiosos, o clima é de alegria", acrescentou o meia-atacante Désiré Doué após o treino no PSG.



Quem não participou da atividade foi atacante Ousmane Dembélé, que continua se recuperando de uma lesão na panturrilha direita sofrida na derrota para o Paris FC no último fim de semana.



O PSG está se preparando para sua segunda final de Champions consecutiva. No ano passado, a equipe goleou a Inter de Milão por 5 a 0 para conquistar seu primeiro título europeu.