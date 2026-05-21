Dória em campo pelo São Paulo - Divulgação / São Paulo

Dória em campo pelo São PauloDivulgação / São Paulo

Publicado 21/05/2026 14:11

São Paulo - O zagueiro Dória rescindiu seu contrato com o São Paulo. O defensor alega que ele e seus familiares foram alvo de ameaças de torcedores por meio das redes sociais. O atleta já se despediu do elenco do clube paulista.

Dória foi bastante criticado pela torcida após falhas na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e também no empate por 1 a 1 com o Millionarios, da Colômbia, em jogo válido pela Copa Sul-Americana.

Aos 31 anos, Dória foi anunciado em janeiro para reforçar o sistema defensivo são-paulino. Ele assinou contrato até dezembro de 2027. A informação do pedido de rescisão foi divulgado pela ESPN e confirmado pelo Estadão.

Inicialmente na reserva, Dória ganhou espaço entre os titulares após a lesão de Rafael Tolói e o abandono de Arboleda do elenco. Desde que o zagueiro ganhou sequência como entre os 11 iniciais, o São Paulo acumula sete partidas sem vencer, atuando em seis oportunidades. Ele soma 18 jogos e 1 gol marcado.



Esta foi a segunda passagem de Dória pelo São Paulo. A primeira foi em 2015, quando fez 18 jogos e marcou dois gols pelo time tricolor. Com a saída do atleta, a lesão de Rafael Tolói e a incerteza sobre Arboleda, a tendência é que o São Paulo vá ao mercado atrás de um zagueiro para reforçar o setor.

Confira a nota oficial do São Paulo sobre a rescisão do defensor:

"O São Paulo Futebol Clube comunica a rescisão contratual com o zagueiro Dória. O jogador, que iniciou sua segunda passagem no começo desta temporada, tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2027.



Na reapresentação do elenco após o duelo contra o Millonarios-COL, na tarde de quarta-feira (20), no SuperCT, o defensor procurou a Diretoria de Futebol e solicitou o seu desligamento do clube motivado por questões pessoais.



Os representantes do São Paulo dialogaram com o jogador e avaliaram alternativas, mas o atleta reiterou sua decisão de forma definitiva.



Com isso, o clube e o estafe do jogador alinharam a rescisão contratual, com o atleta abrindo mão de todos os valores relativos ao seu contrato.



O São Paulo Futebol Clube agradece ao jogador pela dedicação demonstrada durante sua segunda passagem e reforça seu apoio e solidariedade neste momento."