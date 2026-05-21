Anitta cantará música Goals na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 - Divulgação

Anitta cantará música Goals na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026Divulgação

Publicado 21/05/2026 14:29 | Atualizado 21/05/2026 14:33

Anitta divulgou nesta quinta-feira (21) o clipe oficial de 'Goals', faixa exclusiva do álbum da Copa do Mundo, em parceria com Lisa, coreana do grupo de k-pop Blackpink, e o nigeriano Rema. A música já está disponível nas plataformas digitais.







A música 'Goals' conta com uma mistura dos gêneros latino, K-pop e afrobeat. E, segundo o comunicado da Fifa, "transcende qualquer som ou região específica, refletindo a energia sem fronteiras e a escala global da Copa do Mundo".



“Minha ligação com a Copa do Mundo é profundamente emocional. Afinal, sou brasileira, então é claro que tenho lembranças maravilhosas ligadas ao torneio. É incrivelmente especial poder agora contribuir para a sua história, colaborando com Lisa e Rema em Goals! Sou muito grata por esta oportunidade”, disse Anitta.



Anitta cantará a nova música, junto a Lisa e Rema, na cerimônia oficial de abertura da Copa do Mundo, em 12 de junho, em Los Angeles. Outros astros da música internacional também marcarão presença no palco, como Katy Perry, Future e Tyla.



A letra de Goals



(Intro - LISA)

Give them goals, goals, goals, goals

Goals, goals, goals, goals



(Verso 1 - LISA)

Going fing with shots, thoughts on fire

By the club like you wait for the plot

How much it cost? A lot

In a bucket, love it, I love it

I live in the moment, I do what I want

I know, I mean, me and my girls, we got it



(Refrão - LISA)

The skin under my clothes

From my head to my toes

Cuz I'm… Heat, heat, heat

Yeah, yeah, yeah, yeah



(Verso 2 - LISA)

I look so good, I look so good

I worry about nothing

Skin under my clothes

From my head to my toes, I'm…



(Ponte - Rema)

Go, go, go, go, go

Anywhere I know that my mind see

Everybody know I'm the one

Run my clothes, from my head to my toes

Get down, all set goals



(Verso 3 - Anitta)

Mira de que tú querias una mami

Dime lo que estás buscando

Aquí está tu Brasil en baile

Eu rebolo bem, quero ver você também

Yo sí me muevo bien, quiero ver si tú también



(Outro)

I look so good, I worry about nothing

Me and my girls, we got it

From the skin under my clothes

From my head to my toes, yes I'm… Goals