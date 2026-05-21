Anitta divulgou nesta quinta-feira (21) o clipe oficial de 'Goals', faixa exclusiva do álbum da Copa do Mundo, em parceria com Lisa, coreana do grupo de k-pop Blackpink, e o nigeriano Rema. A música já está disponível nas plataformas digitais.
A música 'Goals' conta com uma mistura dos gêneros latino, K-pop e afrobeat. E, segundo o comunicado da Fifa, "transcende qualquer som ou região específica, refletindo a energia sem fronteiras e a escala global da Copa do Mundo".
“Minha ligação com a Copa do Mundo é profundamente emocional. Afinal, sou brasileira, então é claro que tenho lembranças maravilhosas ligadas ao torneio. É incrivelmente especial poder agora contribuir para a sua história, colaborando com Lisa e Rema em Goals! Sou muito grata por esta oportunidade”, disse Anitta.
Anitta cantará a nova música, junto a Lisa e Rema, na cerimônia oficial de abertura da Copa do Mundo, em 12 de junho, em Los Angeles. Outros astros da música internacional também marcarão presença no palco, como Katy Perry, Future e Tyla.
A letra de Goals
(Intro - LISA) Give them goals, goals, goals, goals Goals, goals, goals, goals
(Verso 1 - LISA) Going fing with shots, thoughts on fire By the club like you wait for the plot How much it cost? A lot In a bucket, love it, I love it I live in the moment, I do what I want I know, I mean, me and my girls, we got it
(Refrão - LISA) The skin under my clothes From my head to my toes Cuz I'm… Heat, heat, heat Yeah, yeah, yeah, yeah
(Verso 2 - LISA) I look so good, I look so good I worry about nothing Skin under my clothes From my head to my toes, I'm…
(Ponte - Rema) Go, go, go, go, go Anywhere I know that my mind see Everybody know I'm the one Run my clothes, from my head to my toes Get down, all set goals
(Verso 3 - Anitta) Mira de que tú querias una mami Dime lo que estás buscando Aquí está tu Brasil en baile Eu rebolo bem, quero ver você também Yo sí me muevo bien, quiero ver si tú también
(Outro) I look so good, I worry about nothing Me and my girls, we got it From the skin under my clothes From my head to my toes, yes I'm… Goals
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