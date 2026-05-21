Anitta cantará música Goals na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026Divulgação

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Anitta divulgou nesta quinta-feira (21) o clipe oficial de 'Goals', faixa exclusiva do álbum da Copa do Mundo, em parceria com Lisa, coreana do grupo de k-pop Blackpink, e o nigeriano Rema. A música já está disponível nas plataformas digitais.

A música 'Goals' conta com uma mistura dos gêneros latino, K-pop e afrobeat. E, segundo o comunicado da Fifa, "transcende qualquer som ou região específica, refletindo a energia sem fronteiras e a escala global da Copa do Mundo".
“Minha ligação com a Copa do Mundo é profundamente emocional. Afinal, sou brasileira, então é claro que tenho lembranças maravilhosas ligadas ao torneio. É incrivelmente especial poder agora contribuir para a sua história, colaborando com Lisa e Rema em Goals! Sou muito grata por esta oportunidade”, disse Anitta.
Anitta cantará a nova música, junto a Lisa e Rema, na cerimônia oficial de abertura da Copa do Mundo, em 12 de junho, em Los Angeles. Outros astros da música internacional também marcarão presença no palco, como Katy Perry, Future e Tyla.

A letra de Goals

(Intro - LISA)
Give them goals, goals, goals, goals
Goals, goals, goals, goals

(Verso 1 - LISA)
Going fing with shots, thoughts on fire
By the club like you wait for the plot
How much it cost? A lot
In a bucket, love it, I love it
I live in the moment, I do what I want
I know, I mean, me and my girls, we got it

(Refrão - LISA)
The skin under my clothes
From my head to my toes
Cuz I'm… Heat, heat, heat
Yeah, yeah, yeah, yeah

(Verso 2 - LISA)
I look so good, I look so good
I worry about nothing
Skin under my clothes
From my head to my toes, I'm…

(Ponte - Rema)
Go, go, go, go, go
Anywhere I know that my mind see
Everybody know I'm the one
Run my clothes, from my head to my toes
Get down, all set goals

(Verso 3 - Anitta)
Mira de que tú querias una mami
Dime lo que estás buscando
Aquí está tu Brasil en baile
Eu rebolo bem, quero ver você também
Yo sí me muevo bien, quiero ver si tú también

(Outro)
I look so good, I worry about nothing
Me and my girls, we got it
From the skin under my clothes
From my head to my toes, yes I'm… Goals