Harry Maguire em amistoso da seleção inglesa no mês de março - Glyn Kirk / AFP

Harry Maguire em amistoso da seleção inglesa no mês de marçoGlyn Kirk / AFP

Publicado 21/05/2026 20:30

O zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, revelou que não está na lista de convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo. Em publicação nas redes sociais, ele destacou que ficou "chocado" e "arrasado" com a decisão, mas desejou sorte aos jogadores que irão representar a seleção.

"Eu estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante neste verão pelo meu país, depois da temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Não existe nada que eu tenha amado mais do que vestir essa camisa e representar meu país ao longo dos anos. Desejo tudo de bom aos jogadores neste verão", escreveu Maguire.

Maguire tem 33 anos e é um jogador com experiência na seleção inglesa. O zagueiro participou das Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.

Além disso, participou dos dois amistosos da seleção no mês de março: foi titular no empate em 1 a 1 com o Uruguai; entrou na reta final do segundo tempo na derrota para o Japão por 1 a 0.