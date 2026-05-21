Em 2026, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Em 2026, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 21/05/2026 20:12

O sonho do hexacampeonato voltou a esbarrar no fantasma das lesões. Apenas alguns dias após ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante Neymar sofreu um edema na panturrilha direita durante uma partida pelo Santos. A situação física do camisa 10 causou preocupação na comissão técnica e levantou dúvidas sobre sua condição ideal de jogo para o início do torneio.

A preocupação não é por acaso. O ídolo santista sofreu um desconforto muscular na panturrilha durante a derrota para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O laudo médico apontou um edema de dois milímetros, que exige um período de tratamento.

Apesar de a lesão não ser considerada de alta gravidade, a expectativa inicial era de que o jogador chegasse com ritmo de jogo e 100% fisicamente para a apresentação do elenco na Granja Comary. A equipe médica da CBF monitora o quadro de perto, uma vez que a recuperação exige um controle cuidadoso de carga e pode se estender.

Desfalque no Santos

A contusão tira Neymar dos próximos compromissos do Santos e ameaça sua presença nos amistosos preparatórios da Seleção. O Brasil tem duelos marcados contra o Panamá, no Rio de Janeiro, e contra o Egito. Com a necessidade de trabalho fisioterápico, a comissão técnica pode ser obrigada a poupar o craque dessas partidas para garantir que ele esteja em campo no primeiro jogo oficial da equipe na Copa.

O histórico recente do atleta acendeu um debate esportivo sobre o peso de contar com um dos jogadores mais talentosos do país, porém sujeito a interrupções físicas constantes. Quando Ancelotti anunciou os 26 convocados, o treinador italiano destacou a experiência de Neymar e a sua capacidade de desequilibrar partidas importantes.

Por outro lado, a comissão técnica corre contra o tempo para alinhar os treinamentos. A expectativa é que o departamento médico da CBF faça uma avaliação detalhada do atleta em Teresópolis, traçando uma estratégia para evitar qualquer agravamento que tire o camisa 10 de partidas decisivas.