Cristiano Ronaldo fez o terceiro gol do Al-Nassr em cobrança de faltaFayez Nureldine / AFP
Com dois de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Damac e conquista o Campeonato Saudita
Time de Jorge Jesus fechou a competição com 86 pontos
Enfim, campeão
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Time venezuelano impediria a classificação antecipada em caso de vitória; já a equipe argentina está eliminada
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A partida acontecerá no sábado (23), a partir das 21h, no Maracanã, pelo Brasileirão
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Ele esteve com a seleção da Inglaterra nos dois amistosos de março
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