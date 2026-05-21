Cristiano Ronaldo fez o terceiro gol do Al-Nassr em cobrança de falta - Fayez Nureldine / AFP

Cristiano Ronaldo fez o terceiro gol do Al-Nassr em cobrança de faltaFayez Nureldine / AFP

Publicado 21/05/2026 17:17

O Al-Nassr é o campeão do Campeonato Saudita 2025/26. O time do técnico Jorge Jesus garantiu o título ao vencer o Damac por 4 a 1 em casa, nesta quinta-feira (21), pela última rodada da competição. Cristiano Ronaldo anotou os dois últimos gols do jogo.

Com o resultado, o Al-Nassr encerrou a competição com 86 pontos. O Al-Hilal, que ainda brigava pelo título, também venceu na rodada e fecha o campeonato com 84 pontos, em segundo.

O time da casa abriu o placar com Sadio Mané, ainda no primeiro tempo. No início da etapa complementar, Coman ampliou a vantagem. O Damac, do técnico Fábio Carille, descontou com Sylla, de pênalti. Cristiano Ronaldo fez o terceiro do Al-Nassr em cobrança de falta. Posteriormente, o craque português fechou a conta.

O Robozão, inclusive, se emocionou ainda dentro de campo. Ao ser substituído na reta final de partida, ele foi muito aplaudido pelos torcedores presentes no estádio.

Enfim, campeão



O clube saudita anunciou a contratação de Cristiano Ronaldo no fim de 2022. Nesta quinta-feira, dia 21 de maio de 2026, o atacante português finalmente conseguiu conquistar o Campeonato Saudita.



O Al-Nassr poderia ter sido campeão na semana passada se tivesse vencido o Al-Hilal. A equipe de Jorge Jesus vencia a partida até o último lance, quando o adversário buscou o empate após uma falha do goleiro Bento. O empate em 1 a 1 naquela ocasião adiou a definição do título

No último fim de semana, o Al-Hilal venceu o Neom por 2 a 0 e seguiu vivo na briga pelo título. O Al-Nassr, porém, fez o dever de casa e sagrou-se campeão ao vencer o Damac nesta quinta-feira (21).