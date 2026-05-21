Deco é dirigente do BarcelonaReprodução / Instagram
Deco vê 'missão quase impossível' sobre substituir Lewandowski no Barcelona
Dirigente negou reunião com staff de João Pedro
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Com dois Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Damac e conquista o Campeonato Saudita
Time de Jorge Jesus fechou a competição com 86 pontos
Rizek defende Neymar como 'falso 9' na Seleção: 'Pode funcionar muito'
Atacante foi convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo
Convocado, Léo Pereira recorda dificuldades: 'Improvável que fosse titular do Flamengo'
Zagueiro celebra convocação e promete foco no Rubro-Negro até se apresentar à Seleção
Casemiro é liberado pelo Manchester United e também aguarda para se apresentar à Seleção
Volante, de 34 anos, foi convocado por Ancelotti
Recuperado, Plata volta a treinar e pode reforçar o Flamengo contra o Palmeiras
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