Deco é dirigente do Barcelona - Reprodução / Instagram

Deco é dirigente do BarcelonaReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 17:20

Rio - O substituto de Robert Lewandowski é a principal pauta do Barcelona na janela de transferências para a próxima temporada. O diretor esportivo do clube espanhol, Deco, afirmou que a situação dos dirigentes catalães é muito delicada por conta da qualidade do polonês.

''É quase impossível substituir o Robert, o melhor atacante dos últimos anos. No Barça é difícil substituir, mas o futebol é assim. Ferran veio como ponta e se transformou em um 9. É momento de tomar decisões e reforçar o time", disse à ESPN.

Deco foi questionado também sobre uma possível reunião com João Pedro, atacante brasileiro do Chelsea, que foi preterido por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. O dirigente negou ter se reunido com o staff do ex-jogador do Fluminense.

''Não fui ver o João Pedro, vocês estão todos enganados”, disse. Além do brasileiro, outro nome que vem sendo ventilado no Barcelona é o de Julián Alvarez, do Atlético de Madrid.