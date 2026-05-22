Conmebol Libertadores - Reprodução/X @CONMEBOL

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Publicado 22/05/2026 20:36

Rio - A Conmebol recebeu um relatório sobre suspeita de manipulação na partida entre Independiente Rivadavia e Fluminense , válida pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. O jogo aconteceu em Mendoza, na Argentina, no dia 6 de maio, e terminou empatado em 1 a 1

Houve um volume considerado anormal de apostas em um carão amarelo que foi detectado por uma pequena casa de apostas na Argentina. A suspeita recai sobre o volante Tomás Bottari, do Independiente Rivadavia. As informações são do site 'ge'.

Ele recebeu o cartão amarelo pouco depois dos 35 minutos da etapa inicial, quando a partida estava empatada em 0 a 0. O Tricolor tentou sair com velocidade, e o volante interceptou uma tentativa de passe com o braço.

O artigo 19.1 do Código Disciplinar da Conmebol diz que "as pessoas sujeitas a este Código que, direta ou indiretamente, por ação ou omissão, influenciarem ou manipularem ilicitamente o curso de uma partida ou competição, seu resultado ou qualquer outro aspecto, ou pessoas que conspirarem ou tentarem, se o fizerem por qualquer meio, serão punidas com pelo menos 5 (cinco) anos de proibição de exercer atividades relacionadas ao futebol".

Além disso, no mesmo ponto, afirma que: "em casos graves, o prazo de validade da referida proibição será maior ou inclusive vitalício".

Já o 19.2 aborda a possibilidade de punição ao clube ou federação com a derrota da partida.

"No caso de um jogador ou oficial adotar a conduta descrita na seção 1, o clube ou federação a que pertence o jogador ou oficial poderá ser sancionado com a derrota da partida por responsabilidade ou negligência, podendo ainda ser excluído da competição, desde que a integridade desta última seja protegida. Além disso,

poderão ser impostas outras medidas disciplinares".