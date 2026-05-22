Conmebol LibertadoresReprodução/X @CONMEBOL
poderão ser impostas outras medidas disciplinares".
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Suspeita recai sobre um atleta do time argentino
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Ele tem contrato com o Rubro-Negro válido até março de 2027
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