Jorge Jesus foi campeão saudita com Al-NassrFayez Nureldine / AFP

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Arábia Saudita - O técnico Jorge Jesus já confirmou que não seguirá no Al-Nassr na próxima temporada, mas ainda não definiu seu próximo clube. Por outro lado, em entrevista ao canal português 'Sport TV', ele apontou que ainda tem uma história para acabar no Fenerbahçe.
"Não é só na Arábia Saudita. Eu ganhei em Portugal, eu ganhei no Brasil... Eu não, as pessoas que trabalham comigo, no Flamengo, no Fenerbahçe, no Al-Hilal e agora no Nassr. O único país onde eu não fui campeão, mas ganhei a Copa foi no Fenerbahçe. Tenho uma história ainda para acabar, se calhar, no Fenerbahçe", disse Jorge Jesus, que foi campeão saudita com o Al-Nassr na quinta-feira (21).
O treinador esteve à frente da equipe turca na temporada 2022/23. Por lá, ele conquistou a Copa da Turquia, mas não o Campeonato Turco.
"É uma das possibilidades que eu tenho. Vou pensar, vou a Portugal passar dois, três dias de férias. Depois, penso em ir para o Brasil, passar uns dias, ver os meus amigos. Vamos ver para onde vou cair", completou.