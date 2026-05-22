Jorge Jesus foi campeão saudita com Al-Nassr - Fayez Nureldine / AFP

Jorge Jesus foi campeão saudita com Al-NassrFayez Nureldine / AFP

Publicado 22/05/2026 18:17

Arábia Saudita - O técnico Jorge Jesus já confirmou que não seguirá no Al-Nassr na próxima temporada , mas ainda não definiu seu próximo clube. Por outro lado, em entrevista ao canal português 'Sport TV', ele apontou que ainda tem uma história para acabar no Fenerbahçe.

"Não é só na Arábia Saudita. Eu ganhei em Portugal, eu ganhei no Brasil... Eu não, as pessoas que trabalham comigo, no Flamengo, no Fenerbahçe, no Al-Hilal e agora no Nassr. O único país onde eu não fui campeão, mas ganhei a Copa foi no Fenerbahçe. Tenho uma história ainda para acabar, se calhar, no Fenerbahçe", disse Jorge Jesus, que foi campeão saudita com o Al-Nassr na quinta-feira (21)

O treinador esteve à frente da equipe turca na temporada 2022/23. Por lá, ele conquistou a Copa da Turquia, mas não o Campeonato Turco.

"É uma das possibilidades que eu tenho. Vou pensar, vou a Portugal passar dois, três dias de férias. Depois, penso em ir para o Brasil, passar uns dias, ver os meus amigos. Vamos ver para onde vou cair", completou.