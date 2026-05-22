Juan Bezerra foi um dos principais nomes da campanha do título egípcio do Zamalek - Divulgação / Zamalek

Juan Bezerra foi um dos principais nomes da campanha do título egípcio do ZamalekDivulgação / Zamalek

Publicado 22/05/2026 18:07 | Atualizado 22/05/2026 18:07

Depois de ser o melhor time da primeira fase, o Zamalek confirmou o seu título da Premier League do Egito ao bater o Ceramica Cleopatra por 1 a 0. É o primeiro título egípcio da equipe após quatro anos, e o 15º da história do clube.

E um dos principais nomes da campanha do título egípcio do Zamalek foi Juan Bezerra. O brasileiro, formado nas categorias de base do Vasco, chegou na última temporada ao clube após passagem pelo Oleksandria, da Ucrânia, e rapidamente se tornou o xodó da torcida e o craque do time.

Após celebrar o primeiro título pelo clube, Juan falou sobre o sentimento de conquistar a Premier League do Egito e de ser uma das grandes referências da equipe na temporada.

"É um momento mais do que especial pro clube e pra mim. Só a gente sabe pelo que a gente passou até chegar ao título, é uma felicidade imensa. Nunca senti algo assim. Sentimento de dever cumprido e de gratidão pela confiança que colocaram em mim", disse Juan.

Em 2025, Juan foi eleito o melhor jogador estrangeiro no Egito, e agora, além de brigar mais uma vez pelo prêmio, também é um dos candidatos a ser o craque do campeonato. O ponta fez uma temporada de três gols e cinco assistências na Premier League, sendo um dos gols na vitória decisiva contra o Pyramids no confronto direto da fase final.

"Desde que cheguei ao clube eu me sinto em casa. Quando eu entro em campo, consigo fazer tudo aquilo que é possível para ajudar o time, e fico feliz de poder ser uma parte importante nessa conquista. Seria muito bom, além de ser campeão, ser coroado como o craque da temporada", finalizou.