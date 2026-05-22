Torcedor eternizou o nome do Neymar no rostoReprodução/Instagram @_oficial_allan_

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Minas Gerais - Allan Kennedy, morador de Uberlândia, viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma homenagem inusitada para Neymar. Ele decidiu tatuar o nome 'Neymar Jr' no rosto. Por meio do Instagram, o fã mostrou o resultado:
"Vamos fazer chegar no homem", escreveu Allan, que marcou Neymar na publicação.
 
 
 
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Um post compartilhado por Allan kennedy (@_oficial_allan_)

 

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O atacante está na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no Canadá, Estados Unidos e México. Esta, inclusive, foi a primeira convocação de Neymar com o técnico Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira.