Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos - Colorado Rapids / X

Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids, dos Estados UnidosColorado Rapids / X

Publicado 22/05/2026 17:45

Estados Unidos - O atacante ex-Botafogo Rafael Navarro celebrou a classificação histórica do Colorado Rapids e destacou a importância de recolocar o time entre os semifinalistas da Open Cup após 26 anos. O brasileiro anotou o segundo gol da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o San Jose Earthquakes, na quarta-feira (20), pelas quartas de final do torneio.



“Sabíamos o quanto essa classificação era importante para o clube e para a nossa torcida. Conseguir levar o Colorado de volta à semifinal da competição depois de tanto tempo é algo muito especial. Fico feliz por poder ajudar com mais um gol e retribuir dentro de campo toda a confiança que esse grupo deposita em mim. Tivemos personalidade do começo ao fim e mostramos mais uma vez a força desse elenco”, destacou o jogador.



Vivendo grande momento nos EUA, Navarro atingiu 14 participações diretas em gols ao longo das 17 partidas na temporada, somando nove bolas na rede e cinco assistências.

Na Open Cup, o atacante acumula três contribuições em três jogos disputados, com um tento anotado e dois passes para gol.



A trajetória do Colorado Rapids até a semifinal foi construída diante de adversários de diferentes divisões do futebol norte-americano. Após eliminar Union Omaha e Colorado Springs Switchbacks nas fases anteriores, a equipe superou agora o San Jose Earthquakes, atual vice-líder da Conferência Oeste da MLS.



Em uma partida controlada desde o início pelos donos da casa, Navarro chegou a balançar as redes de cabeça aos 24 minutos, mas teve o gol anulado. Ainda no primeiro tempo, Darren Yapi abriu o placar e, nos acréscimos, o camisa 9 converteu a penalidade que sacramentou a classificação.



O próximo compromisso do Colorado Rapids será neste sábado (23), contra o FC Dallas, pela 15ª rodada da MLS. Já a semifinal da Open Cup diante do St. Louis City está marcada para o dia 15 de setembro, em jogo único.