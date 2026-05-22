Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids, dos Estados UnidosColorado Rapids / X
“Sabíamos o quanto essa classificação era importante para o clube e para a nossa torcida. Conseguir levar o Colorado de volta à semifinal da competição depois de tanto tempo é algo muito especial. Fico feliz por poder ajudar com mais um gol e retribuir dentro de campo toda a confiança que esse grupo deposita em mim. Tivemos personalidade do começo ao fim e mostramos mais uma vez a força desse elenco”, destacou o jogador.
A trajetória do Colorado Rapids até a semifinal foi construída diante de adversários de diferentes divisões do futebol norte-americano. Após eliminar Union Omaha e Colorado Springs Switchbacks nas fases anteriores, a equipe superou agora o San Jose Earthquakes, atual vice-líder da Conferência Oeste da MLS.
Em uma partida controlada desde o início pelos donos da casa, Navarro chegou a balançar as redes de cabeça aos 24 minutos, mas teve o gol anulado. Ainda no primeiro tempo, Darren Yapi abriu o placar e, nos acréscimos, o camisa 9 converteu a penalidade que sacramentou a classificação.
O próximo compromisso do Colorado Rapids será neste sábado (23), contra o FC Dallas, pela 15ª rodada da MLS. Já a semifinal da Open Cup diante do St. Louis City está marcada para o dia 15 de setembro, em jogo único.
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