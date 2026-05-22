Iniesta, ex-jogador e ídolo do Barcelona - Lluis Gene / AFP

Iniesta, ex-jogador e ídolo do BarcelonaLluis Gene / AFP

Publicado 22/05/2026 16:10

Espanha - Aos 42 anos, o ex-meio-campista Andrés Iniesta já tem destino traçado para dar os seus primeiros passos fora das quatro linhas. O ídolo do Barcelona e da seleção espanhola acertou as bases para se tornar o novo técnico do Gulf United, equipe de Dubai que disputa a segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos. A informação do acerto foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.



Esta será a primeira experiência de Iniesta no comando técnico de uma equipe desde que anunciou a sua aposentadoria dos gramados, em outubro de 2024. O último clube defendido por ele como atleta foi justamente o Emirates, do mesmo país, logo após uma passagem de cinco temporadas pelo Vissel Kobe, do Japão.



Fundado em 2019, o Gulf United faz uma campanha modesta na UAE Division 1, ocupando a 10ª colocação do campeonato com um retrospecto de sete vitórias, quatro empates e 15 derrotas em 26 partidas. Faltando quatro rodadas para o encerramento do calendário atual, o planejamento prevê que o novo comandante assuma o projeto na próxima temporada, com o objetivo principal de buscar o acesso para a elite nacional.



Pelo Barcelona, o ex-jogador conquistou 32 títulos, sendo três vezes campeão do Mundial de Clubes, quatro da Liga dos Campeões e nove do Campeonato Espanhol. Iniesta defendeu a equipe catalã por 16 anos e fez parte do time histórico comandado por Pep Guardiola, formando um meio-campo lendário com Busquets e Xavi. Pela Fúria, foi bicampeão da Eurocopa em 2008 e 2012, além de ter marcado o gol que garantiu o único título da Espanha na história das Copas do Mundo, em 2010.

