Messi, Neymar e Mbappé nos tempos de PSG - AFP

Messi, Neymar e Mbappé nos tempos de PSGAFP

Publicado 22/05/2026 15:52

Presnel Kimpembe comentou o período em que Mbappé, Messi e Neymar atuaram juntos no Paris Saint-Germain. Em entrevista à 'RMC Sport', o zagueiro afirmou que o trio enfrentou dificuldades para lidar com os egos dentro do elenco, apesar da qualidade técnica dos jogadores.



"Agora vão dizer que não daria certo porque não conseguimos ganhar uma Liga dos Campeões com os três, mesmo sendo um time lendário. Em termos de ego, foi difícil. Temos que ser honestos conosco mesmos, e até eles reconhecem isso. Estou muito feliz por ter jogado com eles. Tenho muito orgulho de ter jogado com jogadores desse calibre. Se alguém me dissesse isso há 15 anos, eu não acreditaria", disse.





O trio atuou junto de agosto de 2021, quando Messi chegou ao clube francês, até 2023. Durante esse período, conquistaram dois Campeonatos Franceses, mas não conseguiram vencer a Liga dos Campeões, principal objetivo do clube. O PSG só conquistou o primeiro título continental em 2025, após a saída dos três.



Entre 2021 e 2023, Mbappé atuou em 89 jogos e anotou 80 gols e 36 assistências. Messi disputou 74 partidas, marcou 32 gols e distribuiu 35 assistências. Neymar foi quem menos entrou em campo: 57 jogos, com 13 gols e 25 assistências.] Leia mais: STJD mantém resultado de Santos x Coritiba após polêmica em substituição de Neymar O trio atuou junto de agosto de 2021, quando Messi chegou ao clube francês, até 2023. Durante esse período, conquistaram dois Campeonatos Franceses, mas não conseguiram vencer a Liga dos Campeões, principal objetivo do clube. O PSG só conquistou o primeiro título continental em 2025, após a saída dos três.Entre 2021 e 2023, Mbappé atuou em 89 jogos e anotou 80 gols e 36 assistências. Messi disputou 74 partidas, marcou 32 gols e distribuiu 35 assistências. Neymar foi quem menos entrou em campo: 57 jogos, com 13 gols e 25 assistências.]