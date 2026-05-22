Pep Guardiola em entrevista coletivaGlyn Kirk / AFP
"Dez anos é muito tempo, e acho que o Manchester City precisa de um novo treinador, de uma nova energia, com esses jogadores incríveis que temos agora, para começar a escrever um novo capítulo", afirmou o treinador catalão.
Questionado sobre os próximos passos, ele foi direto ao ponto. "Não vou responder. Não há planos para treinar por um tempo. Senão, eu estaria aqui. Preciso dar um passo para trás. Preciso respirar um pouco e não vou treinar por um tempo."
Guardiola vai ganhar uma estátua e um setor do Etihad Stadium bartizado com o seu nome. Grato pelas homenagens que o clube divulgou, o treinador deixou em aberto a possibilidade de continuar ligado, de alguma forma, ao grupo City, mesmo que não seja na função de treinador.
No final, o técnico sintetizou esse momento de despedida com bastante serenidade. "Deixo o City com uma incrível sensação de paz na alma, sabendo que dei tudo por este clube, deixando-o numa posição melhor e sabendo que as pessoas desfrutaram do que conquistamos ao longo destes dez anos", encerrou.
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