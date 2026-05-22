Guardiola é o técnico mais vitorioso da história do Manchester City, com 20 títulosDivulgação / Manchester City
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Clube inglês anuncia homenagens após confirmação da saída do técnico
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