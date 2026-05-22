Messi não é sucesso apenas no futebol e tem muitas receitas em negócios e investimentos - Luis Robayo / AFP

Messi não é sucesso apenas no futebol e tem muitas receitas em negócios e investimentosLuis Robayo / AFP

Publicado 22/05/2026 10:52

Lionel Messi atingiu um novo marco financeiro na carreira e passou a integrar um grupo seleto do esporte mundial. Segundo levantamento da Bloomberg, o argentino ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5 bilhões) em patrimônio líquido.



Aos 38 anos, ele tornou-se apenas o segundo jogador de futebol a alcançar esse patamar, ao lado de Cristiano Ronaldo, que conseguiu o feito em 2025. O cálculo inclui salários (que chegam a 700 milhões de dólares apenas em salários e bônus desde 2007), patrocínios, investimentos e negócios fora dos gramados.



Messi teve grande aumento de receita nos últimos anos



Um dos principais fatores que contribuíram para a marca do craque argentino foi a transferência para o Inter Miami. Afinal, além do alto salário, ele também obteve acordos comerciais vantajosos nos Estados Unidos.



Um dos exemplos é a participação em receitas de novas assinaturas do MLS Season Pass, serviço de streaming da Apple TV+ para os jogos da liga americana. Fora patrocínios.



A remuneração anual de Messi é estimada entre 70 milhões e 80 milhões de dólares. Ou seja, pode chegar a até R$ 400 milhões incluindo todas as receitas recebidas.



em áreas como imóveis, alimentação e futebol. Recentemente, seu fundo imobiliário

O argentino ainda ampliou sua atuação empresarialRecentemente, seu fundo imobiliário comprou uma tradicional galeria em Barcelona , abandonada há mais de 30 anos, por cerca de cerca de R$ 55 milhões. A empresa ainda reúne hotéis e propriedades comerciais.

Na gastronomia, ele passou a integrar a rede argentina de restaurantes El Club de la Milanesa. E no futebol, comprou o Cornellà, equipe da quinta divisão espanhola, e também possui participação no Deportivo LSM, clube uruguaio administrado em parceria com Luis Suárez, além do Los Leones, de sua família em Rosário.





