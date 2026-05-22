Messi não é sucesso apenas no futebol e tem muitas receitas em negócios e investimentosLuis Robayo / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Lionel Messi atingiu um novo marco financeiro na carreira e passou a integrar um grupo seleto do esporte mundial. Segundo levantamento da Bloomberg, o argentino ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5 bilhões) em patrimônio líquido.
Aos 38 anos, ele tornou-se apenas o segundo jogador de futebol a alcançar esse patamar, ao lado de Cristiano Ronaldo, que conseguiu o feito em 2025. O cálculo inclui salários (que chegam a 700 milhões de dólares apenas em salários e bônus desde 2007), patrocínios, investimentos e negócios fora dos gramados.
Leia mais: Raphinha revela o que europeus pensam sobre a Copa: 'Que são os melhores'

Messi teve grande aumento de receita nos últimos anos

Um dos principais fatores que contribuíram para a marca do craque argentino foi a transferência para o Inter Miami. Afinal, além do alto salário, ele também obteve acordos comerciais vantajosos nos Estados Unidos.
Um dos exemplos é a participação em receitas de novas assinaturas do MLS Season Pass, serviço de streaming da Apple TV+ para os jogos da liga americana. Fora patrocínios.
Leia mais: Com ausências de peso, Inglaterra anuncia convocados para a Copa
A remuneração anual de Messi é estimada entre 70 milhões e 80 milhões de dólares. Ou seja, pode chegar a até R$ 400 milhões incluindo todas as receitas recebidas.
O argentino ainda ampliou sua atuação empresarial em áreas como imóveis, alimentação e futebol. Recentemente, seu fundo imobiliário comprou uma tradicional galeria em Barcelona, abandonada há mais de 30 anos, por cerca de cerca de R$ 55 milhões. A empresa ainda reúne hotéis e propriedades comerciais.
Na gastronomia, ele passou a integrar a rede argentina de restaurantes El Club de la Milanesa. E no futebol, comprou o Cornellà, equipe da quinta divisão espanhola, e também possui participação no Deportivo LSM, clube uruguaio administrado em parceria com Luis Suárez, além do Los Leones, de sua família em Rosário.