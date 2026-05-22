Michael Carrick é o técnico do Manchester UnitedOli Scarff / AFP
"O Manchester United tem o prazer de anunciar que Michael Carrick continuará como técnico da equipe principal masculina, após assinar um novo contrato válido até 2028", informou o time inglês em comunicado.
Ex-jogador do clube, o treinador de 44 anos assumiu o cargo de forma interina após a demissão de Ruben Amorim em janeiro e conseguiu classificar o United para a Liga dos Campeões com uma sequência impressionante de resultados.
"Ao longo dos últimos cinco meses, este grupo de jogadores mostrou que pode alcançar os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui. Agora é hora de seguirmos em frente juntos novamente, com ambição e um claro senso de propósito. O Manchester United e os nossos torcedores incríveis merecem voltar a disputar os maiores títulos", completou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.