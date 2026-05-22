Fernando Diniz tem bom desempenho na Libertadores pelo Corinthians - Luis Acosta/AFP

Fernando Diniz tem bom desempenho na Libertadores pelo CorinthiansLuis Acosta/AFP

Publicado 22/05/2026 11:03

Fernando Diniz já está na história pelo título com o Fluminense em 2023 e agora colocou mais uma vez seu nome na Libertadores. Agora, ao se tornar o técnico com a maior invencibilidade na competição, ao chegar a 19 partidas sem perder.



Ele alcançou o feito com o empate do Corinthians em 1 a 1 com o Peñarol, em Montevidéu, pela fase de grupos. Pelo atual clube, ele chegou ao quinto jogo invicto.



Retrospecto de Diniz começou no Fluminense

Já pelo Tricolor, foram outras 14 partidas, com nove vitórias e cinco empates. A sequência começou na última rodada da fase de grupos de 2023, com o empate com o Sporting Cristal, em junho daquele ano.



Desde então, foram quatro fases de mata-mata, incluindo a final contra o Boca Juniors, no Maracanã, e os grupos das edições de 2024 e 2026.



O perfil oficial da Libertadores exaltou o feito nas redes sociais. "Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a Conmebol Libertadores: 19 jogos (12V e 7E)", publicou no X.



Corinthians na Libertadores



Ao garantir o empate fora de casa, o time de Fernando Diniz assegurou o primeiro lugar do grupo E, com 11 pontos em cinco rodadas. E na última rodada vai enfrentar o Platense, na Neo Química Arena, , na quarta-feira (27), às 21h30.



Antes, o Corinthians joga pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, no domingo (24), às 18h30. A situação no campeonato nacional é oposta, com o time na zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos em 16 jogos.