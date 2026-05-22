Fernando Diniz tem bom desempenho na Libertadores pelo CorinthiansLuis Acosta/AFP
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Corinthians na Libertadores
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