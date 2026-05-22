Troféus da Libertadores e da Copa Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol

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A Conmebol anunciou as datas do sorteio das oitavas de final da Libertadores e Copa Sul-Americana. A definição das chaves acontecerá na próxima sexta-feira (29), na sede da entidade, em Luque, Paraguai.

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Na Libertadores, todos os líderes dos grupos ficarão no pote 1, enquanto os segundos colocados irão ao pote 2.

Já na Sul-Americana, apenas os primeiros lugares dos grupos se classificarão direto às oitavas. Antes, haverá os playoffs entre os segundos colocados e o terceiro de cada chave da Libertadores.

Confira os classificados

Flamengo, Mirassol e Corinthians já se classificaram às oitavas da Libertadores. Além deles, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Coquimbo Unido e LDU também estão garantidos na próxima fase. Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras seguem vivos e vão buscar a vaga na última rodada.

Na Copa Sul-Americana, Botafogo, São Paulo e Grêmio já se classificaram, enquanto Vasco, Cruzeiro e Atlético-MG dependem de resultados e Santos e Red Bull Bragantino disputarão vaga nos playoffs.