Troféus da Libertadores e da Copa Sul-Americana - Divulgação / Conmebol

Troféus da Libertadores e da Copa Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol

Publicado 22/05/2026 14:09





LEIA MAIS: Messi se junta a Cristiano Ronaldo e é o segundo bilionário do futebol A Conmebol anunciou as datas do sorteio das oitavas de final da Libertadores e Copa Sul-Americana. A definição das chaves acontecerá na próxima sexta-feira (29), na sede da entidade, em Luque, Paraguai.

Na Libertadores, todos os líderes dos grupos ficarão no pote 1, enquanto os segundos colocados irão ao pote 2.



Já na Sul-Americana, apenas os primeiros lugares dos grupos se classificarão direto às oitavas. Antes, haverá os playoffs entre os segundos colocados e o terceiro de cada chave da Libertadores.

Confira os classificados

Flamengo, Mirassol e Corinthians já se classificaram às oitavas da Libertadores. Além deles, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Coquimbo Unido e LDU também estão garantidos na próxima fase. Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras seguem vivos e vão buscar a vaga na última rodada.



Na Copa Sul-Americana, Botafogo, São Paulo e Grêmio já se classificaram, enquanto Vasco, Cruzeiro e Atlético-MG dependem de resultados e Santos e Red Bull Bragantino disputarão vaga nos playoffs.