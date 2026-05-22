Álvaro Arbeloa deixou claro que não há chance de trabalhar com José Mourinho, já acertado com o Real MadridJavier Soriano / AFP
Arbeloa confirma saída do Real Madrid: ‘Pronto para novos desafios’
Técnico comandará o elenco pela última vez diante do Athletic Bilbao, neste sábado (23)
Bastos desfalca o Botafogo por causa de lesão muscular
Glorioso enfrenta o São Paulo neste sábado (23), a partir das 17h, no Morumbis
Vasco pode ter retorno de Cuiabano contra o Red Bull Bragantino
Lateral participou normalmente das atividades no CT Moacyr Barbosa e deve ser relacionado para a partida
Lula aponta problema, mas acredita que a Seleção pode conquistar a Copa
Presidente também fez um alerta para o técnico Carlo Ancelotti
Russell garante pole para corrida sprint do GP do Canadá; Bortoleto larga em 12º
A prova está marcada para acontecer às 13h (de Brasília)
EUA exigem quarentena de delegação da RD Congo antes da Copa; entenda
País africano enfrenta um grave surto de ebola e tem estreia programada para o dia 21 de junho, contra Portugal
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