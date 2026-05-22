Álvaro Arbeloa deixou claro que não há chance de trabalhar com José Mourinho, já acertado com o Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Álvaro Arbeloa deixou claro que não há chance de trabalhar com José Mourinho, já acertado com o Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 22/05/2026 13:15

Espanha - Técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa confirmou nesta sexta-feira (22) que deixará o comando do time ao fim da temporada. Em entrevista coletiva, ele deixou claro que não há chance de trabalhar ao lado de José Mourinho, que já está acertado com o clube merengue

''Sei como o time estava quando cheguei, tudo que tive que encarar. Se tivesse começado desde o início, teria sido diferente. Mas foi o cenário que encontrei e tentei fazer da melhor forma possível. Não do meu jeito, mas da melhor maneira. Fizemos muitas coisas boas, estou satisfeito com o que entregamos'', iniciou o treinador.

''Não estou aqui para falar de possibilidades. Mourinho tem uma comissão técnica fantástica. Se ele vier, virá com a sua própria equipe, como deve ser. Não há possibilidade de eu me juntar a ele. Passei estes quatro meses pensando no Real Madrid, agora é hora de pensar em mim. Dei o salto, sinto-me pronto para novos desafios'', completou.

A despedida de Arbeloa será no duelo com o Athletic Bilbao, neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol. ''Tomara que seja um até logo. Sempre considerei o Real Madrid minha casa. São 20 anos de clube, é a minha casa. Vou tentar aproveitar ao máximo. E sempre pensando em vencer'', disse.