Alexander Barboza é o novo reforço do Palmeiras - Divulgação / SE Palmeiras

Alexander Barboza é o novo reforço do PalmeirasDivulgação / SE Palmeiras

Publicado 22/05/2026 12:46

São Paulo - O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (22) a contratação de Alexander Barboza, ex- Botafogo . Comprado por cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões), o zagueiro assinou vínculo válido até dezembro de 2028 com o Verdão.

"Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar", disse o defensor.

"O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar", completou, ao site oficial alviverde.

Alexander Barboza poderá estrear pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo. O zagueiro vestia a camisa do Botafogo há duas temporadas. Por lá, somou quatro gols e quatro assistências em 123 jogos, além dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024.

O anúncio do Palmeiras



