Rodinei em jogo do Olympiacos, da GréciaAngelos Tzortzinis / AFP
Clube da Série A demonstra interesse em Rodinei, ex-Flamengo
Lateral-direito defende o Olympiacos, da Grécia
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