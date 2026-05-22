Rodinei em jogo do Olympiacos, da Grécia - Angelos Tzortzinis / AFP

Rodinei em jogo do Olympiacos, da GréciaAngelos Tzortzinis / AFP

Publicado 22/05/2026 16:15

Rio - O Athletico-PR demonstrou em Rodinei, lateral-direito que atua no Olympiacos, da Grécia. Segundo o 'ge', o Furacão entende que a liberação não é fácil, mas já fez uma consulta.

Um lateral-direito está entre as buscas do clube paranaense para a próxima janela de transferências. Além disso, Rodinei se encaixa no perfil de jogador experiente que o Athletico busca.



Rodinei, aliás, foi decisivo justamente para o 2022 do Flamengo. O atleta, responsável por cobrar o pênalti decisivo na final da Copa do Brasil e participar da jogada do gol do título da Libertadores, teve um grande desempenho com o técnico Dorival Júnior, chegando, inclusive, a estar na lista dos 55 nomes pré-convocados por Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar daquele ano.