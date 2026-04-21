Rodinei completou 150 jogos pelo Olympiacos, da Grécia - Angelos Tzortzinis / AFP

Rodinei completou 150 jogos pelo Olympiacos, da GréciaAngelos Tzortzinis / AFP

Publicado 21/04/2026 22:00

Rio - O lateral-direito Rodinei atingiu uma marca histórica neste domingo (19) ao completar 150 jogos pelo Olympiacos, sendo decisivo justamente em um dos jogos mais importantes da temporada. No clássico contra o Panathinaikos, pela fase final da liga grega, o brasileiro ex-Flamengo marcou um dos gols da vitória por 2 a 0, reforçando sua importância e consolidando ainda mais seu nome na história do clube.

"É um momento muito especial na minha carreira. Completar 150 jogos com essa camisa em um clássico tão grande, contra o Panathinaikos, e ainda marcar um gol, é algo que vou guardar pra sempre. Desde que cheguei, me entreguei ao máximo pelo Olympiacos, e viver isso com o apoio da torcida, é motivo de muito orgulho e gratidão", disse o lateral, que é o segundo brasileiro com mais jogos na história do clube, atrás apenas de Giovanni, meia que fez história pelo Santos.

Ídolo da torcida, Rodinei soma nove gols e 27 assistências com a camisa do Olympiacos, além de quatro títulos conquistados: Liga Conferência 2023/24, Copa da Grécia 2024/25, Liga Grega 2024/25 e Supercopa da Grécia 2025/26. Bicampeão como melhor lateral-direito do país, Rodinei chegou ao clube em dezembro de 2022 e desde então ocupa a posição como titular absoluto. Na atual temporada, já acumula dois gols e seis assistências, mantendo o alto nível de desempenho.

Atual campeão do campeonato grego, o Olympiacos segue na briga pelo bicampeonato. A equipe do brasileiro está na segunda colocação, cinco pontos atrás do PAOK. O time de Pireu tem mais cinco jogos da competição pela frente. O próximo compromisso será justamente contra o PAOK, no dia 3 de maio, às 13h (de Brasília), fora de casa, pela Liga Grega.