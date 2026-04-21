Rodinei completou 150 jogos pelo Olympiacos, da GréciaAngelos Tzortzinis / AFP
Ex-Flamengo, Rodinei chega a 150 jogos no Olympiacos e faz gol em clássico
Lateral reforça status de ídolo na Grécia
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