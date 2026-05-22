Lula no programa 'Sem Censura', da TV Brasil - Reprodução/TV Brasil

Lula no programa 'Sem Censura', da TV BrasilReprodução/TV Brasil

Publicado 22/05/2026 22:08

O presidente Lula acredita que o Brasil pode ser hexa em 2026, mas também apontou um problema durante a entrevista concedida ao programa 'Sem Censura', da TV Brasil, nesta sexta-feira (22). De olho na Copa do Mundo, ele chamou a atenção para uma questão sobre ídolos.

"Lamentavelmente, a gente não está numa fase da produção de tantos gênios de futebol como a gente já teve. Na seleção de 70, a seleção de 58, a seleção de 2002. A seleção de 94 foi campeã do mundo, mas a gente precisa se lembrar que ela quase não se classifica, porque o Romário estava vetado. Para a gente se classificar, foi obrigado a trazer o Romário de volta e colocá-lo para jogar. Não conheço um centroavante mais gênio que o Romário. Fomos lá com uma seleção com pouca esperança e fomos campeões do mundo", disse Lula.

"A Seleção pode ser campeã do mundo, pode ser campeã. O problema é que a gente não tem nem mais um ídolo, mas se o nosso técnico, o Ancelotti, conseguir imprimir seriedade, respeito, a gente pode ser campeão do mundo. A gente não está essa Brastemp, mas os outros não estão", completou.

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra Marrocos. Posteriormente, no dia 19, a Seleção encara o Haiti no dia 19. O último jogo da fase de grupos será contra Escócia, no dia 24.

"Que nós temos jogadores bons, temos. A gente pode ser campeão do mundo. Agora, o Ancelotti precisa tomar cuidado, porque essa molecada tem que saber o seguinte: eles estão jogando em nome de um país, que tem 215 milhões de habitantes, e essa meninada tem que lembrar sempre o que eles eram antes de ficarem famosos".