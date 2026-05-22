Lula no programa 'Sem Censura', da TV BrasilReprodução/TV Brasil
Lula aponta problema, mas acredita que a Seleção pode conquistar a Copa
Presidente também fez um alerta para o técnico Carlo Ancelotti
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A prova está marcada para acontecer às 13h (de Brasília)
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