Jorginho em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/05/2026 14:50

Rio - O volante Jorginho, de 34 anos, chegou ao Flamengo no meio do ano passado e rapidamente se tornou peça fundamental no Rubro-Negro. Ao lembrar seus últimos momentos no Arsenal, antes de aceitar a proposta do clube carioca, o veterano afirmou que sua decisão de deixar o Velho Continente foi para manter sua motivação no futebol.

"Naquele momento eu tinha a opção de permanecer na Europa, mas os últimos anos do Arsenal foram momentos que eu senti que eu precisava de aquela paixão, aquele gás, e eu amo futebol, então quero tentar jogar em alto nível por algum tempo. Se eu ficasse na Europa, sem essa pressão, sem esse estímulo, eu acho que a minha carreira estaria para baixo, para o fim", afirmou em entrevista ao "SBT".

Em relação a escolha pelo Flamengo e pelo futebol brasileiro, Jorginho afirmou que a proposta acabou sendo a ideal devido a sonhos que ele tinha.

"Eu também tinha o desejo de jogar no Brasil, de saber como seria. E aí apareceu o Flamengo, que foi a melhor opção, com tudo que o Flamengo é. Então foi perfeito", disse.