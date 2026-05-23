Jorginho em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Jorginho relembra opção pelo Flamengo e cita fase na Europa: 'Ficaria sem estímulo'
Jogador, de 34 anos, deixou o Arsenal no ano passado
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