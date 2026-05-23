Jorginho é marcado por Andreas Pereira - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho é marcado por Andreas PereiraGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/05/2026 23:00

Rio - O Flamengo perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 na noite deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López, Allan e Paulinho marcaram os gols do confronto. O Rubro-Negro era melhor na partida, mas Carrascal foi expulso ainda na metade do primeiro tempo por uma dividida no alto com Murilo, e depois, o clube paulista cresceu no confronto e conseguiu ser letal na criação de jogadas. O fim da partida ainda teve uma briga entre jogadores dos dois times, após o terceiro gol palmeirense.

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Agora, o Flamengo, vice-líder da competição, permanece com 31 pontos, enquanto vê o Palmeiras chegar a 38 pontos e se isolar ainda mais na liderança do torneio. O clube carioca tem um jogo a menos em comparação ao adversário direto.



A equipe de Leonardo Jardim volta a campo para enfrentar o Cusco nesta terça-feira (26), no Maracanã, às 21h30 pela Libertadores. O Rubro-Negro já está garantido na próxima fase do torneio.

O jogo

O Flamengo começou com mais posse de bola e indo para cima. Logo no primeiro minuto, Varela roubou bola no ataque e a bola sobrou para Samuel Lino, que chutou, exigindo boa defesa de Carlos Miguel. Logo depois, Jhon Arias cruzou na direita para Andreas Pereira, que mandou para fora. Depois, aos 14 minutos, Paquetá tabelou com Lino, saiu na cara do gol e tentou tocar por cima, mas o goleiro palmeirense defendeu. Em outra chance, em cruzamento do Flamengo, a bola sobrou com o próprio Paquetá, que chutou para fora.



Aos 20 minutos, Carrascal foi expulso por levantar a perna em disputa pelo alto e acertar Murilo com a sola. O Rubro-Negro estava melhor neste ponto do confronto, mas o Palmeiras começou a equilibrar a posse de bola, com um jogador a mais. Mas aos 32 minutos, o time de Leonardo Jardim voltou a gerar perigo, com Paquetá chutando da intermediária e Gustavo Gómez desviando para escanteio.



Aos 35 minutos, o Palmeiras roubou a bola no meio-campo e em contra-ataque rápido, Andreas Pereira finalizou e Léo Pereira rebateu para a linha de fundo. Logo em seguida, aos 37 minutos, o clube paulista abriu o placar com Flaco López. Allan recebeu na área e tocou para o argentino, que limpou os defensores e chutou para o fundo da rede. O Flamengo tentou responder, e aos 42 minutos, o Palmeiras saiu jogando errando. Lino recuperou a bola e chutou, mas Gustavo Gómez desviou.

O Rubro-Negro começou a segunda etapa com mais posse de bola. Aos 10 minutos, Samuel Lino desviou cruzamento de cabeça, exigindo grande defesa de Carlos Miguel. No escanteio, a bola sobrou para Lucas Paquetá, que chutou para fora. Na sequência, aos 11 minutos, Allan conduziu pela intermediária e tocou para Arias, que chutou. A bola rebateu na defesa, subiu e sobrou para o próprio Allan empurrar ao gol e ampliar o placar.

Depois, Léo Pereira recebeu na entrada da área e chutou no canto esquerdo, mas a bola foi ao lado da trave. Logo depois, Flaco López arriscou próximo à meia-lua e Rossi encaixou. O Palmeiras ainda encaixaria outras chances: aos 32 minutos, Giay conduziu a bola pela direita e chutou cruzado, para mais uma defesa do goleiro argentino.

Aos 37 minutos, Maurício, pela intermediária, chutou no canto direito de Rossi, que conseguiu fazer ótima defesa. Já nos acréscimos, Jefté recebeu na esquerda e tocou para Paulinho, que chutou para marcar o terceiro gol, em lance que Rossi não conseguiu fazer a defesa. O atleta que marcou, então, fez um gesto de silêncio, desencadeando uma briga generalizada entre os dois times.