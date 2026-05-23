Mosaico formou as palavras 'Primeiro tetra' - Reprodução / Instagram

Mosaico formou as palavras 'Primeiro tetra'Reprodução / Instagram

Publicado 23/05/2026 21:45

Rio - A torcida do Flamengo fez um mosaico com provocações ao Palmeiras que foi exibido antes do jogo entre as equipes, na noite deste sábado (23), no Maracanã. As peças formavam as palavras "Primeiro tetra", com um 4 substituindo a letra A. O recado é uma referência aos quatro títulos da Libertadores conquistados pelo Rubro-Negro, o primeiro time brasileiro a atingir o feito.

Além disso, os torcedores também exibiram bandeiras com uma imagem retratando o gol de Danilo pela equipe carioca em cima do clube paulista, na final da Libertadores 2025, e a mensagem "No Brasil, quem tem mais tem quatro".