Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Everton Cebolinha em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/05/2026 17:20

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, recebeu uma consulta do São Paulo. De acordo com informações do portal "UOL", o Flamengo fechou a porta para uma operação de baixo custo e no momento a possibilidade de um negócio está descartada.

O atacante tem contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano e não irá renovar. Apesar disso, o Flamengo faz jogo duro e não deseja liberar Everton Cebolinha para nenhum clube do futebol brasileiro.

Everton Cebolinha foi contratado em 2022 por algo em torno de R$ 70 milhões e alternou altos e baixos no clube carioca. Ele fez parte do elenco em títulos importantes como Libertadores (2022 e 2025), Brasileiro (2025) e Copas do Brasil (2022 e 2024).

Na atual temporada, o atacante perdeu espaço com Leonardo Jardim. No total, ele entrou em campo em 20 partidas, anotou três gols e deu uma assistência.