Árbitro Davi De Oliveira Lacerda - Cesar Greco / Palmeiras

Árbitro Davi De Oliveira LacerdaCesar Greco / Palmeiras

Publicado 24/05/2026 13:41

Rio - O árbitro da partida entre Flamengo e Palmeiras, Davi De Oliveira Lacerda, utilizou a súmula da partida para relatar uma ameaça sofrida no gramado do Maracanã. Ele contou que no intervalo da partida foi abordado pelo massagista do clube carioca, Fernando Munhoz, e recebeu um recado pouco amistoso.

"Informo que durante o intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem se destinava ao vestiário, fomos abordados na zona mista pelo Sr. Fernando Munhoz, não relacionado, porém vestido com o mesmo uniforme da comissão técnica do Flamengo, dizendo as seguintes palavras em minha direção: ‘Você acha que está certo, hoje você não sai daqui vivo", disse o árbitro.

O árbitro gerou revolta nos torcedores do Flamengo ao expulsar Carrascal no primeiro tempo. Além das ameaças, Davi De Oliveira Lacerda contou que houve objetos arremessados no gramado por torcedores e uma confusão generalizada.

Objetos arremessados

"Informo que após o terceiro gol da equipe do S.E. Palmeiras, foram arremessados objetos no campo de jogo (copos contendo líquidos), objetos lançados do lado onde se encontrava a torcida mandante", afirmou.

Confusão generalizada

"Informo que antes da partida, foi informado pela equipe de arbitragem aos seguranças responsáveis pelo portão de acesso ao gramado, desde a zona mista, para que mantivessem o portão totalmente fechado até o término da partida. Próximo ao final, percebemos que seguranças e membros das equipes (staff) não relacionados invadiram o campo de jogo no momento do confronto das equipes após o terceiro gol da S.E Palmeiras. Fato este aumentou os riscos de tumulto generalizado e provocou muito ‘empurra-empurra’ entre jogadores, seguranças, staff e membros das comissões técnicas"

Com um jogador a menos, o Flamengo acabou derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0. O placar fez o clube paulista abrir vantagem de sete pontos na liderança. O Rubro-Negro tem um jogo a menos.