Lance que causou a expulsão de Carrascal - Pedro Kirilos / Estadão Conteúdo

Lance que causou a expulsão de CarrascalPedro Kirilos / Estadão Conteúdo

Publicado 24/05/2026 16:43





Na ocasião, em disputa de bola, Carrascal subiu com excesso de força e acabou acertando um chute no rosto do zagueiro palmeirense Murilo. Com um a menos, o Rubro-Negro não se encontrou e perdeu o duelo contra o líder por 3 a 0.



LEIA MAIS: Árbitro relata ameaça em súmula de jogo entre Flamengo e Palmeiras: 'Não sai daqui vivo' Rio — O meia Jorge Carrascal, do Flamengo, chegou a três expulsões em 2026 após receber cartão vermelho no jogo contra o Palmeiras neste sábado (23) , no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O lance aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0.Na ocasião, em disputa de bola, Carrascal subiu com excesso de força e acabou acertando um chute no rosto do zagueiro palmeirense Murilo. Com um a menos, o Rubro-Negro não se encontrou e perdeu o duelo contra o líder por 3 a 0.

Já na partida contra o Fluminense, no último dia 12 de abril, também pelo Brasileirão, o colombiano foi expulso nos últimos segundos do clássico. Guga passou pelo meia, que deu uma tesoura por trás do adversário. O Flamengo venceu por 2 a 1.



O atleta também recebeu cartão vermelho na Supercopa do Brasil, contra o Corinthians em fevereiro. Em lance antes do intervalo, ele acertou uma cotovelada em Breno Bidon. O Rubro-Negro acabou derrotado por 2 a 0.

Se desculpou

O meia se desculpou publicamente pelo lance contra o Palmeiras ainda na noite deste sábado. "Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube. Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica", escreveu, em publicação no Instagram.

Torcida na bronca

Apesar disso, torcedores do Flamengo fizeram cobranças à postura do jogador nas redes sociais. "O pior de tudo é saber que o Flamengo tava dominando o jogo e tinha chance de sair com um bom resultado, mas um erro infantil acabou mudando completamente tudo", afirmou uma flamenguista.



"Não é normal um jogador do ataque levar 3 vermelhos e isso que estamos na metade do ano", contestou um rubro-negro.