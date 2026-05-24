Leonardo Jardim em coletiva após derrota para o Palmeiras no Maracanã - Reprodução / YouTube

Leonardo Jardim em coletiva após derrota para o Palmeiras no MaracanãReprodução / YouTube

Publicado 24/05/2026 00:18 | Atualizado 24/05/2026 00:20





"[A expulsão] foi uma situação que condicionou o jogo em todos os níveis. Mesmo já com 10, acho que ainda tivemos algum volume. O adversário, jogando com 11, só aproveitou o contra-ataque, como no terceiro gol, com uma bola mais direta nas costas", disse.



Jardim comentou que até a coletiva, ainda não havia falado com Carrascal pessoalmente e comentou sobre o a jogada que gerou o cartão vermelho. Rio - O técnico Leonardo Jardim, do Flamengo, admitiu que a expulsão de Carrascal no primeiro tempo condicionou o resto da partida que o time perdeu de 3 a 0 para o Palmeiras neste sábado (23), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador ainda opinou sobre o lance e disse que a jogada foi mais pé alto do que um jogo agressivo."[A expulsão] foi uma situação que condicionou o jogo em todos os níveis. Mesmo já com 10, acho que ainda tivemos algum volume. O adversário, jogando com 11, só aproveitou o contra-ataque, como no terceiro gol, com uma bola mais direta nas costas", disse.Jardim comentou que até a coletiva, ainda não havia falado com Carrascal pessoalmente e comentou sobre o a jogada que gerou o cartão vermelho.

"Falamos só no grupo. A questão do Carrascal é isto. Há uma coisa que é o jogo agressivo, e há o pé alto. Eu acredito que foi mais pé alto que jogo agressivo. O pé alto, normalmente, é cartão amarelo. Eu mesmo, no ano passado, vi Internacional x Palmeiras, um pé alto do Palmeiras e ele não expulsou", afirmou.

"Mas acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo [risos]. Um jogo que o árbitro optou por um nível de agressividade alto. O Jorginho tomou uma porrada aos 30 segundos e o árbitro não disse nada, mandou jogar. O pé alto é uma coisa que não leva para agressão. Um jogador tenta dominar, o outro está a um metro e meio e joga-se para cima dele", continuou.



O treinador também falou do porquê ter substituído Paquetá, Jorginho e Evertton Araújo, os jogadores do meio-campo, na segunda etapa.



"Com certeza nossos laterais estavam cansados, como estavam o Paquetá, o Jorginho, porque jogar um jogo desta intensidade, da forma como a gente joga, pressionando o adversário, mesmo com 10, continuarmos com a mesma atitude, tínhamos muitos jogadores já com o nível de cansaço acumulado. O Pedro já estava com cãibras, o Jorginho estava com alguma dificuldade, o Paquetá também, por isso era uma questão de opção. O Alex e o Varela eram jogadores que estavam frescos."



O Flamengo volta a campo para enfrentar o Cusco nesta terça-feira (26), às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores.