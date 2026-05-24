Leonardo Jardim em coletiva após derrota para o Palmeiras no MaracanãReprodução / YouTube
"[A expulsão] foi uma situação que condicionou o jogo em todos os níveis. Mesmo já com 10, acho que ainda tivemos algum volume. O adversário, jogando com 11, só aproveitou o contra-ataque, como no terceiro gol, com uma bola mais direta nas costas", disse.
Jardim comentou que até a coletiva, ainda não havia falado com Carrascal pessoalmente e comentou sobre o a jogada que gerou o cartão vermelho.
O treinador também falou do porquê ter substituído Paquetá, Jorginho e Evertton Araújo, os jogadores do meio-campo, na segunda etapa.
"Com certeza nossos laterais estavam cansados, como estavam o Paquetá, o Jorginho, porque jogar um jogo desta intensidade, da forma como a gente joga, pressionando o adversário, mesmo com 10, continuarmos com a mesma atitude, tínhamos muitos jogadores já com o nível de cansaço acumulado. O Pedro já estava com cãibras, o Jorginho estava com alguma dificuldade, o Paquetá também, por isso era uma questão de opção. O Alex e o Varela eram jogadores que estavam frescos."
O Flamengo volta a campo para enfrentar o Cusco nesta terça-feira (26), às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores.
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