Jorge Carrascal recebe cartão vermelho após lance com Murilo, do Palmeiras - PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

Jorge Carrascal recebe cartão vermelho após lance com Murilo, do PalmeirasPEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/05/2026 09:11

Rio - O meia Jorge Carrascal utilizou sua conta oficial no Instagram para quebrar o silêncio após a derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras, neste último sábado (23), no Maracanã. O colombiano acabou se tornando o personagem central do clássico pelo Campeonato Brasileiro ao ser expulso logo aos 20 minutos do primeiro tempo, deixando a equipe carioca em desvantagem numérica durante quase todo o confronto.



O lance que originou a expulsão direta aconteceu em uma disputa de bola aérea na intermediária ofensiva rubro-negra. Carrascal subiu com excesso de força e acabou acertando um chute no rosto do zagueiro palmeirense Murilo. Com um jogador a mais, o clube paulista controlou as ações da partida e abriu sete pontos de vantagem na liderança da competição nacional.



No desabafo publicado na internet, o jogador de 27 anos garantiu que a jogada foi um acidente de percurso e justificou a entrada forte pelo excesso de vontade em campo.



"A emoção de sempre querer ganhar cada lance foi, infelizmente, frustrada. Isso causa muita frustração, especialmente depois de uma partida em que estávamos tão animados para vencer", lamentou o atleta.



O elenco do Flamengo agora tenta virar a página rapidamente para focar no torneio continental. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (26) para enfrentar o Cusco, no Maracanã, pela rodada de encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe já assegurou a classificação antecipada e a liderança matemática da chave.



Pronunciamento de Carrascal:

"Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Flamengo. Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube. Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica.

Eu sempre defenderia a camisa do Flamengo com unhas e dentes, lutando por cada bola. A emoção de sempre querer ganhar cada lance foi, infelizmente, frustrada. Isso causa muita frustração, especialmente depois de uma partida em que estávamos tão animados para vencer. Hoje volto para casa com o coração partido por causa do que aconteceu."